Krasnystaw. Konkurs twórczości miłosnej

Nie liczą się wiek, staż, doświadczenie uczestników. Wiersze muszą być oryginalne (niepublikowane nigdzie wcześniej i nienagradzane w innych konkursach), dyktowane sercem, a nie chęcią zysku. Uczestnik może złożyć maksymalnie trzy wiersze.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: młodzież do 18. roku życia i dorośli. Należy nadsyłać utwory powielone w trzech egzemplarzach wydruku komputerowego, opatrzonego godłem (pseudonimem) a w oddzielnej kopercie muszą znajdować się dane autora. Utwory należy przysyłać lub dostarczyć do Krasnostawskiego Domu Kultury (ul. Okrzei 10, 22-300 Krasnystaw) z dopiskiem: „JCKATP!” do 24 stycznia do godz. 18.Ogłoszenie wyników będzie podczas uroczystej gali 11 lutego o godz. 16.00 w Krasnostawskim Domu Kultury.

Pula nagród finansowych w tegorocznym konkursie to 1600 zł. Więcej informacji udziela instruktor KDK Stanisław Kliszcz (tel.: 82 576 22 18 lub 665 437 017).