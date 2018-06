Dzień Strażaka 2018. Do Łęcznej przyjechały aż 134 jednostki OSP [zdjęcia]

Koniec miłości. Po premierze Świętoszka Moliera w Teatrze Osterwy [recenzja] 0 0

To jest bardzo świeża, intrygująca interpretacja głośnej sztuki Moliera „Świętoszek”, za którą artysta dostał zakaz grania na 5 lat. W teatrze szedł na całość, zmarł na scenie podczas wystawiania sztuk. Odmówiono mu pochówku na cmentarzu, zemsta obrażonych „Świętoszków” dosięgła go nawet po śmierci. KIedy do pogrzebu doszło, przyjaciel komediopisarza, La Fontaine, powiedział "Plaut i Terencjusz leżą w tym grobie / Choć pogrzebano w nim tylko Moliera…”