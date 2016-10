Łęczna: Awantura o parkingi przy Spacerowej

Przed remontem nitka asfaltu ulicy Spacerowej biegła zarówno po gruntach miasta i spółdzielni. Szeroki pas jezdni umożliwiał nie tylko swobodny przejazd, ale także gwarantował kilkadziesiąt miejsc parkingowych. Teraz ma się to zmienić.

Opozycyjni radni zarzucają urzędnikom z Ratusza brak chęci współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi. Ratusz uspokaja, że parking może powstać w każdej chwili.

– Przebudowa ulicy Spacerowej realizowana jest w granicach pasa drogowego, którym dysponuje gmina. Do pasa przylega utwardzony teren będący własnością wspólnot mieszkaniowych. Przed rozpoczęciem inwestycji miasto proponowało spółdzielniom mieszkaniowym wybudowanie przez nie parkingów na terenie przyległych do drogi – tłumaczy Grzegorz Kuczyński, rzecznik prasowy łęczyńskiego magistratu.

– Urząd Miejski przespał 9 miesięcy i nie zrobił nic, aby dogadać się ze spółdzielniami mieszkaniowymi w kwestii ich partycypacji przy remoncie ul. Spacerowej. Potwierdziły to obie spółdzielnie (SM Batory i SM Wspólnota – przyp. red.). Gdyby włączyły się one w remont ul. Spacerowej powstałaby duża liczba dodatkowych miejsc parkingowych – mówi tymczasem Mariusz Fijałkowski, lider opozycji w Radzie Miasta Łęczna. – Apelowałem o to do burmistrza już w grudniu 2015 r., a więc przed uchwaleniem budżetu gminy. Zamiast tego burmistrz ponownie oszukał mieszkańców, którym w swoich ulotkach wyborczych obiecał budowę nowych miejsc parkingowych przy okazji modernizacji ulic. Jednak póki remont trwa można te błędy naprawić – dodaje radny.

Na to jest już jednak za późno. – W tym roku nie mamy pieniędzy na budowę miejsc parkingowych przy ulicy Spacerowej – mówi Renata Wasilewicz-Deska, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Batory”. – Być może w przyszłym roku znajdą się na to środki – dodaje.

– Po zakończeniu prac utwardzona powierzchnia miejsc, na których dotychczas stały auta będzie zbliżona do tej sprzed przebudowy – przekonuje Grzegorz Kuczyński. – Roboty prowadzone są w taki sposób, żeby spółdzielnie mogły w dogodnym dla nich czasie zbudować miejsca parkingowe dla swoich członków. W tym celu obniżono krawężniki.

Miasto zadeklarowało także, że udzieli wszelkich zgód spółdzielniom jeśli te będą chciały wybudować parkingi na terenie przylegającym do ulicy Spacerowej.