Nowa droga w Łęcznej. "To realizacja obietnicy wyborczej"

Do listopada powstanie droga długo oczekiwana przez mieszkańców Łęcznej. Połączy osiedle Pasternik z Bobrownikami i ułatwi dotarcie do szpitala powiatowego.

Inwestycja dojdzie do skutku dzięki wsparciu z budżetu państwa. Gmina skutecznie złożyła aplikację o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

– Wśród 84 gmin nasz wniosek zajął wysokie, 8. miejsce i został zakwalifikowany do dofinansowania. Powstanie droga o długości 1895 m, która połączy osiedle Bobrowniki z Pasternikiem – mówi Grzegorz Kuczyński, rzecznik prasowy UM Łęczna. Nowa droga będzie się składać z dwóch odcinków. Pierwszy o długości 1219 m, od pętli autobusowej przy ulicy Wierzbowej do ulicy Wyszyńskiego. I drugi, 676-metrowy, od ulicy Krasnystawskiej do ulicy Przemysłowej.

– Ta droga to realizacja obietnicy wyborczej, a jednocześnie odpowiedź na postulaty mieszkańców. Nowa droga ułatwi mieszkańców osiedla Bobrowniki dojazd i dojście do szpitala – mówi Teodor Kosiarski, burmistrz miasta. – Przy nowej drodze powstanie też ścieżka rowerowa, spinająca dotychczasowe wybudowane fragmenty ścieżki przy ul. Wyszyńskiego oraz przy szpitalu. Ostatecznie sposób zostanie rozwiązany problem ścieżki do szpitala. Przebieg nowej drogi planowaliśmy w największym możliwym stopniu po działkach gminnych, tak aby jak najmniej ingerować w własność prywatną – dodaje burmistrz.

Obydwa odcinki zostaną ze sobą połączone przez rondo na skrzyżowaniu ulicy Krasnystawskiej z Wyszyńskiego, które zostanie wykonane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Przy drodze zostanie wybudowany chodnik o długości 2249 m i ścieżka rowerowa o długości 1836 m. Na całej długości droga będzie oświetlona.

Kierowcy parkujący przy ulicy Wierzbowej mogą liczyć na zmianę. – W bezpośrednim sąsiedztwie bloków powstaną 132 miejsca postojowe. A w rejonie szkoły przy ul. Jaśminowej powstaną 2 zatoki autobusowe. Z przystanku do szkoły będzie można przejść nowym chodnikiem o długości 72 m – dodaje rzecznik.

Przy szpitalu pojawi się pętla autobusowa z przystankiem. Do szpitala będzie można dojść nowym chodnikiem.

Całkowity koszt inwestycji to ok. 5,2 mln zł, z tego dofinansowanie w wysokości 2,4 mln zł. Zakończenie budowy zaplanowano na listopad tego roku.