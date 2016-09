Policjanci zajrzeli do szafy. A tam niespodzianka

Funkcjonariusze mieli informacje, że 29-letni mieszkaniec Łęcznej w miejscu swojego zamieszkania posiada środki odurzające. Podczas przeszukania mieszkania w jednym z pomieszczeń zajrzeli do szafy. W srodku było profesjonalne pomieszczenie wyposażone w urządzenia do hodowli konopi, m.in. w wentylatory i lampy. Wewnątrz ujawnili kilka roślin konopi o wysokości do około 40 cm.

Ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli kilka gramów marihuany, tabletki ekstazy oraz ponad 230 gram białej substancji, która zostanie poddana ekspertyzie.

29-latek został zatrzymany i przewieziony do komendy. Usłyszy zarzuty posiadania środków odurzających oraz uprawy konopi.