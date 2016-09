Policjanci zajrzeli na poddasze. A tam ogromne krzaki konopi

Policjanci ustalili, że 34-letni mieszkaniec gm. Puchaczów w miejscu swojego zamieszkania posiada środki odurzające. Ich informacje potwierdziły się na miejscu.

W trakcie przeszukania mieszkania, na poddaszu znaleźli krzaki konopi rosnące w wiadrach. Zabezpieczyli dziewięć krzaków sięgających nawet do 2,5 metra wysokości.

Właściciel nielegalnej uprawy został zatrzymany i przewieziony do komendy. Usłyszał zarzut z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, za co grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.