RIO nakazało łączenie szkół, kuratorium się nie zgadza. Co ma zrobić powiat?

W powiecie działa osiem ponadgimnazjalnych szkół różnego rodzaju: licea, technika, zawodowe i wieczorowe. Powiat miał plan, aby niektóre z nich połączyć w jeden organizm i zmniejszyć koszty funkcjonowania. W planach nie było zwolnień nauczycieli, ale likwidacja stanowisk kadry dyrektorów i obsługi technicznej.

Jak wynika z danych, co roku różnica pomiędzy subwencją oświatową z budżetu państwa, a faktycznymi wydatkami powiatu łęczyńskiego na szkoły wynosi średnio ok. 3 milionów złotych. – Różnicę musi pokryć budżet powiatu. I tak powstaje „dziura budżetowa”, która w 4-letniej kadencji urosła do aż 12 milionów złotych. Receptą na ten problem jest większy nabór uczniów do szkół powiatowych, a co za tym idzie zwiększanie subwencji. Ale jak to zrobić, skoro jest mniej uczniów niż przed laty – mówi Grzegorz Kuczyński, radny powiatowy.

Likwidację lub połączenie szkół wręcz nakazuje Regionalna Izba Obrachunkowa, opiniująca corocznie budżet powiatu.

Powiat wystąpił więc do Kuratorium Oświaty w Lublinie o zgodę na likwidację 8 szkół i połączenie ich w jeden organizm, znacznie tańszy w utrzymaniu. Kuratorium Oświaty w 7 na 8 przypadków odmówiło. Władze powiatu nie skorzystał z prawa odwołania się. Sprawa jednak nie ucichła, bo radni jednomyślnie wystosowali oficjalne stanowisko, które trafi do MEN, kuratorium i lubelskich posłów.

– Jako radni (…) apelujemy o wprowadzenie zmian w sposobie finansowania oświaty na poziomie ponadgimnazjalnym – czytamy w stanowisku. – Liczba uczniów nie może być jedynym wyznacznikiem, od którego uzależniona jest wysokość subwencji oświatowej. Taki sposób wyliczeń prowadzi do zadłużania organów prowadzących szkoły, w tym m. in. powiatu łęczyńskiego, ponad możliwości finansowe. Naliczanie subwencji szkołom ponadgimnazjalnym powinno zostać oparte na zmienionych algorytmach uwzględniających specyfikę szkoły, liczbę oddziałów, branże, tak aby gwarantować optymalną realizację zadań oświatowych. Za niezrozumiałe uważamy jednoczesne wskazanie Regionalnej Izby Obrachunkowej, jako organu państwowego, do reformy systemu edukacji w Powiecie Łęczyńskim poprzez łączenie lub likwidację szkół oraz równoległe negowanie takiego działania przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, jako innego organu państwowego, którego decyzja jest wiążąca dla kierunku dalszych zmian – czytamy dalej.

Kuratorium Oświaty w Lublinie, ustami rzecznik Jolanty Misiak, odpowiedziało że decyzja została podjęta na podstawie Prawa oświatowego. Uzasadnienie zajmuje 30 stron. Czytamy w nim m.in., że szansą na większą liczbę uczniów będzie nabór na rok szkolny w 2019/2020, ze względu na podwójny rocznik, a likwidacja szkolnictwa zawodowego jest niezgodna z stanowiskiem MEN. Kuratorium brało także pod uwagę komfort uczniów.

– Mam nadzieję, że apel radych nie zostanie zignorowany przez kuratorium i Ministerstwo Edukacji. Szkolnictwo ponadgimnazjalne w małych powiatach powinno otrzymywać subwencję wystarczającą na prowadzenie nauki na wysokim poziomie przez cały rok. Obecnie otrzymywane finansowanie, wystarczające jedynie na 8-9 miesięcy roku, to kpina z uczniów, nauczycieli i mieszkańców. Sposób naliczania subwencji musi się zmienić – kończy radny Kuczyński.