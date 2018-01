Sześć szpitali z pieniądzmi na modernizację SOR. Dwa nowe miejsca nocnej pomocy w Lublinie

Szpitalne Oddziały Ratunkowe to zwykle najbardziej oblegane miejsca w każdej placówce medycznej. – Nasz szpital jest najnowszy w regionie, ale ma już za sobą 10 lat działania. SOR wymagał już inwestycji w nowy sprzęt. Stary, sprawny nadal będzie służyć w szpitalu – mówi dr Krzysztof Bojarski, dyrektor szpitala w Łęcznej.

Placówka z Łęcznej, oraz pięć innych szpitali w regionie skorzystają ze wsparcia z Ministerstwa Zdrowia. Placówka w Łukowie dostanie 5,9 miliona zł, Puławach - 2,9 mln zł, w Białej Podlaskiej kwotę 2,48 mln złotych, Łęcznej 2,08 mln zł, lubelski szpital MSWiA – 2,04 mln zł a w Parczewie 800 tys.

W piątek dr Bojarski oficjalnie ogłosił rozpoczęcie wydawania przyznanych pieniędzy.

– Na liście zakupów są min. kardiomonitory, mobilny sprzęt do znieczulania, respiratory stacjonarne, aparat do USG z zestawem sond, przyłóżkowy aparat RTG, defibrylatory, wymiana oświetlenia i program do diagnostyki zdjęć RTG – wymienia dyrektor zakupy, które mają usprawnić obsługę chorych na SOR w Łęcznej.

Z pomocy SOR w Łęcznej z roku na rok korzysta coraz więcej ludzi. – W 2015 roku było to 13 tysięcy pacjentów, w 2016 już 16 tys. ludzi.

– Ten sprzęt pozwoli nam na szybką i dobrą diagnostykę oraz na precyzyjną segregację chorych, na tych wymagających pilnej pomocy oraz na tych, którzy mogą chwilę poczekać. Taki rozdział usprawnia działanie SOR – dodaje dr Bojarski.

– Trzeba pamiętać, że SOR w Łęcznej w sezonie letnim obsługuje także licznych turystów wypoczywających na pobliskim pojezierzu – dodał Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski.

Łęczna jest o tyle w dobrej sytuacji, że w szpitalu działa nocna i świąteczna pomoc lekarska i pielęgniarska. Osoby z lekkimi dolegliwościami np. grypą czy przeziębieniem, nie trafiają na SOR, ale właśnie na nocną opiekę.

– Niestety w Lublinie brakuje takich. Jeszcze w tym roku planujemy organizację dwóch nowych miejsc pomocy, w szpitalu MSWiA przy Grenadierów w Lublinie oraz w Szpitalu Dziecięcym – dodał wojewoda.

Tym samym liczba wzrośnie do 5 punktów pomocy nocnej i świątecznej, co rozładuje kolejki na SOR, szczególnie długie w szpitalu przy Jaczewskiego.

Program modernizacji sześciu SOR objętych ministerialnym działaniem ma być zakończony do połowy tego roku.