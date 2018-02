Eurojackpot 23.02.2018. Wyniki losowania, zwycięskie liczby

Narastająca od grudnia 2017 roku kumulacja w Eurojackpot została rozbita tydzień temu. Główna wygrana w wysokości 90 mln euro trafiła do grającego w Finlandii. Dwie najwyższe polskie wygrane wyniosły po 626 tys. zł każda.

Eurojackpot jest grą, w której pula na główne wygrane może wynieść maksymalnie 90 mln euro, czyli ok. 375 mln zł. Zebrane powyżej tego limitu stawki powiększają pulę na wygrane II stopnia. Dzięki temu w poprzednim losowaniu wyniosła ona ponad 28 milionów euro. Tą kwotą podzieliło się 8 osób z czterech państw. Każda z nich wygrała po 3,5 mln euro.

Okazuje się, że grający w Polsce wygrywają w Eurojackpot więcej niż w pozostałych krajach. Wynika to z faktu, że do wygranych doliczana jest nadwyżka z korzystnej wymiany kursowej złotego na euro. W poprzednim tygodniu została ona doliczona do wygranych IV stopnia, dzięki czemu, każda z tych wygranych wyniosła 626 tys. złotych, a w innych krajach tylko 3 359 euro.