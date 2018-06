Dwóch pijanych w volkswagenie. Uszkodzony samochód, będzie też kara

Dwóch mężczyzn przyjechało volkswagenem na stację paliw. Była zamknięta, więc odjechali w kierunku centrum miasta. W niewielkiej odległości od stacji najechali jednak na barierki ochronne, po czym odjechali.

Policjanci zaalarmowani przez świadków o całym zdarzeniu udali się w rejon, gdzie mieli odjechać kierujący. Zastali tam dwóch mężczyzn w wieku 27 i 30 lat - mieszkańców gm. Niedźwiada, którzy oglądali uszkodzenia pojazdu. Początkowo żaden z nich nie przyznał się do kierowania. Jak się okazało obaj byli nietrzeźwi. Młodszy z mężczyzn miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Badanie stanu trzeźwości starszego z mężczyzn wykazało ponad 2 promile.

I to właśnie 30-latek ostatecznie przyznał się do kierowania, co potwierdzili przybyli na miejsce świadkowie zdarzenia.

Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu. Mężczyzna będzie odpowiadał przed sądem za kierowanie w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie kolizji drogowej.