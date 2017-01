Lubartów powoli zrywa z węglem i olejem opałowym

Krzysztof Kopyść, wójt gminy Lubartów, podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie na dwa duże projekty ekologiczne. – Dzięki unijnemu wsparciu na terenie naszej gminy zostanie zainstalowanych 829 zestawów solarnych i 37 kotłów na biomasę – mówi Krzysztof Kopyść, wójt gminy Lubartów. Koszt całej inwestycji to ponad 9 mln zł, z czego 7,2 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Natomiast Lubartów robi już kolejny krok w stronę czystej energii. Tegoroczny projekt jest kontynuacją działań na terenie Lubartowa zapoczątkowanych w 2015 roku. – Wówczas na terenie miasta zaczęło działać 857 instalacji solarnych – mówi Janusz Bodziacki, burmistrz Lubartowa.

Realizacja tego projektu pokazała, jak jest duże zainteresowanie lokalnej społeczności energetyką odnawialną, w tym fotowoltaiką. – Pomimo początkowo nieznanych zasad rozliczania energii wyprodukowanej w ramach fotowoltaiki, chętnych nie brakowało. Mimo niższego pierwotnie dofinansowania, które zostało określone na poziomie 65 proc., deklarację uczestnictwa w projekcie wypełniło w ponad 130 osób. Po przeprowadzeniu dodatkowego naboru, związanego ze zmianą dofinansowania dla fotowoltaiki na 85 proc., liczba uczestników wzrosła do 142 – dodaje burmistrz.

21 grudnia ub. roku Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków oraz wybrał do dofinansowania projekty. Złożony przez Lubartów wniosek znalazł się na 81 miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania uzyskując maksymalną ilość punktów 100 punktów.

W ramach tego projektu powstaną 142 instalacje fotowoltaiczne o mocy 2kW, 3kW i 5kW oraz 180 instalacji solarnych. Gmina wymieni 40 kotłów w budynkach mieszkalnych z opalanych paliwami kopalnymi na opalane biomasą. Każdy ma moc 25 kW. Całkowita wartość projektu wynosi 5 mln 690 tys. zł. Kwota wnioskowanego dofinansowania to aż 4 mln 294 tys. czyli 85 proc. całego projektu. A to oznacza, że do każdej instalacji mieszkańcy dołożą po 15 proc. plus koszty dostosowania budynku do potrzeb montażowych.