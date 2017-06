Pospiesznym przez Zadębie do Lubartowa

To efekt porozumienia między spółką PKP Intercity, a spółką Przewozy Regionalne zmuszoną do odwołania swojego pociągu odjeżdżającego o godz. 16.48 z Lublina do Lubartowa. Pociąg ten nie będzie mógł kursować od 11 czerwca, gdy linia kolejowa przebiegająca przez Lubartów stanie się objazdem dla połączeń z Lublina do Warszawy. Zagęszczenie ruchu na tej jednotorowej linii będzie na tyle duże, że regionalny pociąg będzie musiał ustąpić miejsca innym.

Rolę likwidowanego połączenia REGIO przejmie skład TLK Polesie (odjazd z Lublina o godz. 17.25), który będzie stawać na przystankach Lublin Zadębie (godz. 17.32), Ciecierzyn (17.39), Bystrzyca koło Lublina (17.43), Niemce (17.46), Wandzin (17.50), Lubartów (17.55), Lubartów Lipowa (17.58), Lubartów Słowackiego (18.00).

Pasażerowie z biletami na pociąg REGIO będą mogli jechać składem wyłącznie w wagonach drugiej klasy. Wolno im będzie zająć dowolne miejsce, ale będą zobowiązani je zwolnić, jeśli zgłosi się pasażer PKP Intercity mający miejscówkę na dany fotel.

– Podróżni, którzy zamierzają pociągiem TLK przewieźć bagaż, rower lub psa są zobowiązani do nabycia biletu na taki przewóz zgodnie z postanowieniami taryfy przewozowej spółki PKP Intercity – zastrzega Zofia Dziewulska z Przewozów Regionalnych.