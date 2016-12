Potrącił rowerzystkę i uciekł. Wpadł kilka dni później. Pomogła informacja od internautów

Do wypadku doszło we wtorek wieczorem w Lubartowie na ulicy Leśnej. Wtedy to nieznany kierowca potrącił volkswagenem golfem rowerzystkę i odjechał nie udzielając jej pomocy. Kobieta ze złamaną nogą i urazem głowy trafiła do szpitala.

Policjanci rozpoczęli poszukiwani sprawcy prosząc jednocześnie o pomoc obywateli. Już w kilka godzin od ukazania się policyjnego komunikatu, mundurowi z Lubartowa otrzymali kilka informacji o podejrzanym. Jedna z nich okazała się trafna.

W piątek po południu policjanci weszli na jedną z posesji na terenie gminy Firlej gdzie ujawnili uszkodzony volkswagen golf. Uszkodzenia odpowiadały śladom zabezpieczonym na miejscu potrącenia rowerzystki.

Właścicielem pojazdu okazał się 19-latek z gminy Firlej. Chłopak przyznał się do udziału w zdarzeniu. Został zatrzymany do wyjaśnienia w policyjnym areszcie. Wkrótce usłyszy zarzuty spowodowania wypadku drogowego oraz ucieczkę z jego miejsca.

Kodeks Karny przewiduje za to karę do 4,5 roku więzienia.