Spotkanie z marszałkiem Karczewskim w Lubartowie. Przyszli też przeciwnicy [zdjęcia]

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 13 w Lubartowskim Ośrodku Kultury. Marszałek mówił m.in. o zmianach w sądach, które przeprowadza PiS. Pytany, co się zmieniło, poza zmianą kadr, odpowiadał, że "ryba psuje się od głowy, więc trzeba było je zmienić". Dodał, że nowa władza zrobiła wiele dla usprawnienia pracy sądów, konkrety jednak nie padły.



Marszałek odniósł się też do zapowiadanej repolonizacji mediów. Powiedział, że teraz PiS nie będzie się tym zajmować, by "nie otwierać kolejnego frontu przed wyborami, gdyż Komisja Europejska stanie na głowie, a Platforma całkiem przeniosłaby się do Brukseli". Dodał, że politycy Platformy Obywatelskiej "donoszą na polskie państwo".



Gdy z sali padło stwiedzenie, że za czasów rządów PO, politycy PiS też "donosili", stwierdził, że była to debata. - Sprawa smoleńska nie zostala wyjaśniona, więc głos naszych eurodeputowanych był wołaniem o prawdę - tłumaczył.



Do przepychanek doszło, kiedy zaczęła się dyskusja o byłym ministrze MON Antonim Macierewiczu. Wówczas część osób wyjęła transparenty z napisami "Warto być przyzwoitym" i "Jarosław opamietaj się". Inni uczestnicy spotkania zaczęli im je wyrywać.