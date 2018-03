Wólka Rokicka: Budynek opóźnia drogę, droga opóźnia basen

Prace przy budowie basenu wkroczyły w ostatni, finalny etap. Wykonawca, firma Skanska, by dotrzymał terminu, gdyby nie przeszkoda – centrala telefoniczna Orange.

– Firma zainstalowała urządzenia telekomunikacyjne w budynku należącym do naszej gminy. Już w połowie 2016 roku wypowiedziałem firmie umowę najmu z prośbą o wyprowadzenie się z lokalu. Budynek stoi na planowanym dojeździe do basenu, który jest jednocześnie drogą ewakuacyjną – mówi wójt Krzysztof Kopyść.

Również wykonawca wielokrotnie monitował Orange Polska o opuszczenie budynku. Bezskutecznie.

– Przepraszamy za zwłokę. Do końca kwietnia powinniśmy zakończyć prace. Były one opóźnione z powodu zmiany warunków na przyłączenie do sieci energetycznej oraz złych warunków atmosferycznych uniemożliwiające prace – mówi Wojciech Jabczyński, rzecznik prasowy Orange Polska. – Dodatkowo musieliśmy przeprojektować trasę planowanej kanalizacji teletechnicznej w związku z kolizją z nowo wybudowanym przyłączem do stacji transformatorowej powstałej dla potrzeb basenu – dodaje rzecznik.

– Bez drogi dojazdowej, a zarazem ewakuacyjnej, nikt nie dopuści basenu do użytkowania. Moim zdaniem opóźnienie wyniesie około dwóch miesięcy. Orane opuści nasz budynek do końca kwietnia, a około miesiąca zajmie budowa drogi. W sumie daje to dwa miesiące poślizgu – szacuje wójt Kopyść.

Budowa basenu w Wólce Rokickiej będzie kosztować 12 milionów złotych, z czego 9 milionów złotych pochodzi z kasy miasta Lublin. Dotacja jest rekompensatą za możliwość dalszego składowania śmieci w Rokitnie.

– W najbliższym czasie musimy zastanowić się na ewentualnością wystąpienia o kary umowne z tytułu przekroczenia terminu realizacji tej inwestycji, który upływa z końcem miesiąca – dodaje wójt.

Nie są to małe kwoty, bo umowa określa je na 8 tys. zł za każdy dzień. Paweł Puzio

Na co czekamy

Basen w Wólce Rokickiej będzie miał ok. 1400 mkw. powierzchni. Długość basenu pływackiego to 24 metry. Pływacy będą korzystać z czterech torów, każdy o szerokości 2 metrów. W najgłębszym miejscu basen będzie miał 1,8 metra, w najpłytszym 1,2 metra głębokości. Będzie także brodzik dla dzieci, basen rekreacyjny. Dzieci poślizgają się też na 12-metrowej, wewnętrznej zjeżdżalni. Na kąpielisku przewidziano dwie sauny, suchą i mokrą, wannę z hydromasażem.

