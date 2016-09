Do awantury doszło w niedzielny wieczór w miejscowości Blizocin w gminie Jeziorzany. Obok wędkującego nad rzeką Wieprz mężczyzny zatrzymał się samochód toyota. Jego kierowca bez wyraźnej przyczyny rozpoczął kłótnię z wędkującym. Kiedy ten chciał wezwać na pomoc kolegę, agresor wyrwał mu telefon z ręki i wyrzucił do rzeki. Odgrażał się, że zrobi to samo z wędkarzem. Kiedy poszkodowanemu na pomoc ruszył jego kolega, napastnik uciekł. Niedługo potem policjanci zatrzymali sprawcę.

Okazał się nim 40-letni mieszkaniec gminy Michów. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Został zatrzymany do wyjaśnienia w policyjnym areszcie.

Za zniszczenie mienia i kierowanie gróźb karalnych grozi do 5 lat pozbawienia wolności. 40-latek odpowie też za prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało, że miał 0,8 promila alkoholu w organizmie.