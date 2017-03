Arkadius. Kiedyś był na topie, ale słuch po nim zaginął. Co dziś robi projektant z Parczewa?

Arkadius, pochodzący z niewielkiego Parczewa projektant, był pierwszym studentem z Europy Wschodniej na wydziale mody w londyńskim Saint Martins College of Art and Design. Jego ubrania nosiły Janet Jackson, Björk czy Christina Aguilera. Jednak 13 lat temu słuch po nim zaginął. Dziś Arkadius, czyli Arkadiusz Weremczuk, mieszka w Brazylii

Mieszka w Salvadorze, tuż przy plaży. Nie ma stałej pracy. - Po wielu podróżach po świecie zdecydowałem, że to właśnie Brazylia jest dla mnie najciekawszym krajem. Zarówno kulturowo, jak i geograficznie jest najbogatsza. Jest to kraj rozmiarów kontynentalnych, niezmiernie zróżnicowany - opowiada 47-letni Arkadiusz Weremczuk. Czym się obecnie zajmuje?

- Przede wszystkim dużo podróżuję, a jak nie podróżuję, to w dalszym ciągu czasami projektuję wnętrza oraz fotografuję, maluję, piszę i czytam. Robię obecnie to, na co nigdy nie miałem czasu mieszkając w Europie, a bardzo tego chciałem - podkreśla.

Brazylijskie słońce

Kiedy przyjechał do Brazylii, udało mu się kupić kilka nieruchomości, które teraz wynajmuje. Dzięki temu ma comiesięczny dochód. Ale i tak wartości materialne nie mają teraz dla niego wielkiego znaczenia.

- Brazylijskie słońce, przyroda oraz radość ludzi są najlepszym eliksirem na psychikę każdego człowieka. Jest to jednak kraj bardziej dla artystów, bo jest dosyć chaotyczny. Dla mnie ten chaos jest bardzo inspirujący. Wyłapuję tylko te najfajniejsze aspekty i tylko na nich się koncentruję - tłumaczy projektant.

Zmienił się też jego sposób postrzegania mody.

- To przede wszystkim styl życia, nie ogranicza się ona tylko do ciuchów jak to było kiedyś rozumiane. To, w jaki sposób żyję, gdzie jestem, jak respektuje przyrodę i otaczający świat jest bardziej adekwatne niż próżna konsumpcja modowych produktów - zaznacza Weremczuk. To w dużej mierze Brazylia zmieniła jego podejście. - Przede wszystkim moda, którą znam z Europy, tutaj nie istnieje. Ponieważ jest tu bardzo gorąco, jedyne rzeczy, których potrzebuję to jakieś szorty, cienki t-shirt oraz klapki japonki. Nic więcej.

Jakość życia

W Salvadorze przez cały rok jest prawdziwe lato i temperatury około 30 stopni Celsjusza.

- Zmieniło się również moje podejście do życia, mniej interesują mnie rzeczy materialne, a bardziej jakość życia. Dzisiaj jest dla mnie ważne to co robię, gdzie jestem i ile mam wolnego czasu. Wolność oraz prostota życia są dla mnie największym luksusem, a nie Ferrari czy buty Gucci - podkreśla Arkadius.

Płaszcz dla Davida Bowiego

Pochodzący z Parczewa chłopak jeszcze w latach 80-tych, mieszkając w rodzinnym miasteczku, urządzał sobie wycieczki do Warszawy do Domów Centrum czy na bazar Różyckiego i wracał na przykład z kowbojkami.

Później poszedł na pedagogikę do Krakowa, ale wbrew swojej woli, a głównie za sprawą „rodzinnej tradycji”, bo w parczewskim domu dominowały nauczycielki. Jednak po trzecim roku rzucił to i wyjechał do Włoch na „zmywak”. Zarobił tyle, żeby ruszyć do Londynu. Tam poznał między innymi Leigh Bowery’ego legendarną postać undergroundowej sceny słynącą z kreatywnych kostiumów. Chwilę potem Arkadius spróbował swoich sił w londyńskim Saint Martins College of Art and Design. Był pierwszym studentem z Europy Wschodniej na tamtejszym wydziale mody.

Studia kosztowały 6 tysięcy funtów rocznie, ale nowi londyńscy znajomi znaleźli mu mecenasów. Na przykład Isabella Blow, stylistka i redaktorka z „The Sunday Times” załatwiła mu staż u Alexandra McQueena. Ale został tam kilka miesięcy, podczas których miał okazję wykończyć na przykład płaszcz dla Davida Bowiego.