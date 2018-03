„Drogi komendancie, brygadierze, kochany Ziuku". Kto tak pisał do Piłsudskiego?

Na historię miejsc i społeczeństwa składają się losy jednostek. Wkrótce obchodzić będziemy dziewięćdziesiątą dziewiątą rocznicę śmierci Pawła Leona Jankowskiego, lekarza, działacza społecznego i polityka, postaci związanej z walką o odzyskanie niepodległości. Jankowski zmarł na gruźlicę w wieku 44 lat, 19 marca, w dniu imienin swojego przyjaciela, Józefa Piłsudskiego, pisząc do niego niedokończony list: „Drogi komendancie, brygadierze, kochany Ziuku. W dniu Waszych bliskich imienin a mojej śmierci przesyłam Wam ostatnie powinszowanie..."

– Gdybyśmy spytali kogoś w Lublinie co wie o rodzinie Jankowskich, to pewnie niewiele osób mogłoby coś odpowiedzieć. Tak to już jest ze społecznikami, że myślą o innych, a pamięć o nich często ginie zwłaszcza wtedy gdy działają w konspiracji trudno jest ustalić ich faktyczną działalność – przyznaje Grzegorz Sztal, współzałożyciel Prywatnego Muzeum „Znaki Czasu” opracowującego biografię rodziny Jankowskich.

Zacznijmy jednak od początku.

W celu zmylenia carskiej policji

Nie wiadomo skąd pochodzi rodzina. Ojciec Pawła Leona, też Paweł był powstańcem styczniowym. W celu zmylenia carskiej policji doktor często używa imienia Jerzy - to drugie imię jego starszego brata Władysława.

W listach przyjaciel tytułuje go „Jankiem” (od nazwiska Jankowski). Nie tylko władza miała problem z dojściem kto jest kim, nastręcza to trudności historykom zgłębiającym historię rodziny także dziś. Powszedniość nazwiska też nie ułatwia poszukiwań.

Wiadomo, że Paweł studiował medycynę w Szwajcarii i tam poznał pochodzącą z Kerczu na Krymie Marię Gorowoy. Połączyły ich wspólne studia i zaangażowanie w działalność społeczną i niepodległościową. Oboje działają wtedy w Kole Socjalistów Polskich w Zürichu, między innymi organizując pomoc dla zesłańców na Syberii (w tym Zofii Sławińskiej - siostry doktora).