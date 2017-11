Rano w Zespole Szkół Rolniczych w Pszczelej Woli (pow. lubelski) 15-latek rozpylił gaz. Ewakuowano prawie 300 uczniów i pracowników, 13 osób trafiło do szpitala.

Do zdarzenia doszło około godziny 10.30.

- Zostaliśmy powiadomieni o rozpyleniu niebezpiecznej substancji na ternie szkoły. Dyrekcja podjęła decyzję o ewakuacji uczniów i pracowników. Na miejscu, oprócz policjantów, interweniowali strażacy i ratownicy pogotowia - mówi nadkomisarz Renata Laszczka-Rusek, rzecznik lubelskiej policji.

Eakuowano prawie 300 osób. Na badania do szpitala trafiło 13, ale zostały one wypisane do domu.

Okazało się, że gaz rozpylił 15-latek, prawdopodobnie uczeń miejscowego gimnazjum. Chłopak odpowie przed sądem rodzinnym.