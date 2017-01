Do tej szkoły chodzi 380 dzieci. Gmina przegrała w sądzie ze spadkobierczynią

Finansowych tarapatów obawiają się władze podlubelskiej gminy Niemce, którym właściciel dawnego dworu w Ciecierzynie szykuje „fakturę” za bezumowne korzystanie z ponad trzyhektarowej nieruchomości. Chodzi o działki, na których znajduje się m.in. szkoła i kwotę 3,6 mln zł na „dzień dobry”.

– To jest dla nas szok. Nie wyobrażamy sobie, abyśmy mogli utracić szkołę, do której uczęszcza blisko 380 dzieci – mówi Krzysztof Urbaś, wójt gminy Niemce. – Poza tym nie spodziewaliśmy się, że ten zwrot tak szybko nastąpi. Zabrakło nam 4 lat do „zasiedzenia w złej wierze”. Według prawa potrzeba 30 lat, a minęło 26.