Dziurawa droga z Niedrzwicy do Bełżyc. Jest szansa na remont

Inne drogi są remontowane a na tej nic się nie dzieje – żali się nasz Czytelnik z Niedrzwicy Dużej (powiat lubelski), który zadzwonił do redakcji w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 834. Chodzi o odcinek łączącym Bełżyce z Niedrzwicą Dużą. – Nie dość, że nawierzchnia jest w złym stanie, bo remontu generalnego nie było, to jeszcze droga jest wąska. Jak jedzie tir to trzeba się zatrzymać i go przepuścić.

– Droga rzeczywiście nie jest w dobrym stanie. Jednak, co roku są wykonywane remonty. Choć gruntowanego co prawda nie było – przyznaje Adam Kuna, wójt gminy Niedrzwica Duża.

– Z informacji przekazanych przez dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie na tym odcinku został wykonany remont ubytków tzw. betonem asfaltowym – informuje Beata Górka, rzecznik Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. – Z kolei w lipcu będą jeszcze remonty gresami. Ten gres, który jest rozjeżdżany przez auta jeszcze uszczelnia nawierzchnię. Wtedy stan drogi na tym odcinku na się poprawić.

Tymczasem jest szansa, że fragment drogi nr 834 będzie przybudowany.

– Razem z gminą Bełżyce podpisaliśmy porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie – dodaje wójt gminy Niedrzwica Duża.

– Chodzi o remont tego odcinka drogi polegający na przebudowie – dodaje Górka. – Inicjatywa wyszła od gmin, które zadeklarowały, że przygotują dokumentację. Termin na zgłoszenie tych zadań upływa wraz z końcem sierpnia. Tej dokumentacji jeszcze nie dostaliśmy. Nie wiemy na jakim to wszystko jest etapie.

Jeśli dokumentacja będzie to inwestycja będzie realizowana. – Wtedy będą pieniądze aby ten remont rozpocząć. Droga byłaby przebudowywana w 2018 roku – dodaje Górka.

Ryszard Góra, burmistrz Bełżyc informuje, że prace nad przygotowaniem dokumentacji trwają. – W środę mamy spotkanie z projektantem, który przedstawi mam swoją propozycję. Po tym spotkaniu będziemy wiedzieli coś więcej – zaznacza Góra.

Burmistrz Bełżyc zapewnia, że władze dołożą wszelkich starać, aby dokumentację wykonać o czasie. – Robimy ją zgodnie z porozumieniem. Kosztuje 230 tysięcy złotych. Po stronie województwa jest wykonanie tych prac. Taki jest plan – wskazuje Góra.

Burmistrz Bełżyc zapowiada, że jeśli nie byłoby żadnych teoretycznych problemów i w środę przygotowane dokumenty gminy by zaakceptowały to wszystko odbyłoby się zgodnie z planem.

Remont odcinka drogi nr 834 objąłby ok. 10 km drogi, do torów kolejowych (na zdjęciu)