Hity turystyczne woj. lubelskiego. Okuninka przebiła Kazimierz Dolny

Nocowanie.pl to baza kontaktów do obiektów noclegowych z ich zdjęciami i opiniami turystów. Pracownicy ogólnopolskiego serwisu dokładnie analizują ruch internautów na swojej stronie. Z tegorocznych obserwacji wynika, że najczęściej turyści szukali kwater w województwie pomorskim (33,08 proc.), zachodniopomorskim (22,56 proc.), małopolskim (15,87 proc.), dolnośląskim (9,07 proc.) i podkarpackim (5,67 proc.). Lubelszczyzna w sezonie wakacyjnym uplasowała się na szóstym miejscu (3,57 proc.) w całym kraju. Ale licząc od stycznia b.r. odnotowano ponad dwa razy zapytań o noclegi w województwie lubelskim niż to miało miejsce w roku ubiegłym.

– W regionie mamy naprawdę piękne miejsca. Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, które jest chętnie odwiedzane szczególnie w upalne dni, malowniczy Kazimierz czy Lublin z uroczym Starym Miastem – wylicza Kamila Miciuła, specjalista ds. marketingu i PR Nocowanie.pl.

W tym roku użytkownicy serwisu najczęściej interesowali się Okuninką nad Jeziorem Białym (42,12 proc.), Kazimierzem Dolnym nad Wisłą (26,78 proc.), Lublinem (6,02 proc.), Zwierzyńcem (5,62 proc.), Krasnobrodem (5,01 proc.), Nałęczowem (4,83 proc.), Zamośćciem (3,11 proc.), Suścem (2,45 proc.), Puławami (0,59 proc.) oraz Firlejem (0,44 proc.).

To, że Okuninka okazała się najmodniejsza nie dziwi Piotra Sawickiego, prezesa Lokalnej Organizacji Turystów Polesie Zachodnie.

– Okuninka jest szóstą miejscowością w Polsce o największym nasłonecznieniu. W tym roku cudowną pogodę mieliśmy bez przerwy od 15 lipca do 20 sierpnia – podkreśla Sawicki. – Nie bez znaczenia jest też coraz bogatsza oferta turystyczna z bardzo czystym jeziorem, spływami po Bugu, szlakiem rowerowym green velo, ale też hitem ostatniego sezonu: chełmskim aqua parkiem. Wiele osób decydowało na spędzenie jednego dnia w Chełmie. Robili to zwykle kosztem Zamościa, do którego jednodniowe wycieczki nie są już tak popularne jak kilka lat wcześniej.

Z obserwacji Sawickiego wynika, że najwięcej turystów przyjeżdża nad Białe z odległości do 300 km. W tym roku pojawiło się jednak także sporo mieszkańców okolic Krakowa i Katowic, a to za sprawą autostrady dzięki której dojazd skrócił się z 9 do 4 godzin.

165 zł za noc

Turyści najczęściej wyjeżdżali na weekend, a noclegu szukali w kwaterach i pokojach prywatnych (34,72 proc.) oraz domkach (28,22 proc.) i pensjonatach (11,19 zł). Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się wille (0,71 proc.) i hostele (0,57 proc.). Najczęściej podróżowano w parach (63 proc.) lub w cztery osoby (12 proc.).

Średni koszt noclegu w okresie wakacyjnym dla dwóch osób w Lubelskiem to 165 zł za noc. Dla porównania wakacje na Mazurach można było spędzić w tej samej cenie, w górach 14 zł taniej, a nad morzem o 12 zł drożej.