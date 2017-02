Karetka jechała na sygnale i zderzyła się z fordem. Jedna osoba w szpitalu

W Niemcach doszło do kolizji karetki i samochodu osobowego.

Do zdarzenia doszło na trasie Lublin - Lubartów na drodze nr 19. Karetka jechała na sygnale. Pierwszeństwa nie ustąpił jej kierowca forda k. Doszło do zderzenia. Mężczyzna z forda został przewieziony do szpitala.

Zablokowana jest część pasa ruchu.