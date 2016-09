Lubelskie: Milion złotych dla gmin na rewitalizację

Władze województwa ogłosiły III edycję konkursu na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. Po raz pierwszy mogą wziąć w nim udział gminy wiejskie. Do pozyskania jest ponad 1 mln zł.

31 sierpnia Zarząd Województwa Lubelskiego (ZWL) ogłosił konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. Posiadanie tego dokumentu otworzy samorządom drogę do funduszy europejskich na rewitalizację, o które mogą wnioskować, m.in. do Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020. W sumie do gmin trafi przeszło 1 mln zł.

Konkurs jest elementem unijnego projektu, współfinansowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Jego wartość to blisko 7 mln zł. W poprzednich dwóch edycjach mogły startować tylko gminy miejskie i wiejsko-miejskie. Łącznie do urzędu marszałkowskiego wpłynęło 45 wniosków. W czerwcu ZWL przyznał dofinansowanie dla 38 z nich. Otrzymały je m.in. Frampol, Biała Podlaska, Chełm, Puławy, Radzyń Podlaski, Kraśnik, Świdnik i Zamość.

Tym razem, dzięki zabiegom władz województwa i przychylności Ministerstwa Rozwoju, w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie gminy wiejskie. Pieniądze dla samorządów pochodzą z oszczędności z dwóch zakończonych edycji konkursu oraz środków uwolnionych przez Lublin, Hrubieszów i Opole Lubelskie. Te miasta musiały wybrać, czy skorzystać z dotacji w konkursie urzędu marszałkowskiego, czy w konkursie Modelowa Rewitalizacja Miast, zorganizowanym przez resort rozwoju. Ostatecznie wybrały drugi wariant.

Wnioski do III edycji konkursu przyjmuje Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym w urzędzie marszałkowskim, od 1 września do 3 października 2016 roku. – Konkurs rozstrzygniemy jeszcze w tym roku. Wyniki powinny być znane w drugiej połowie grudnia – precyzuje marszałek Sławomir Sosnowski.

Otrzymane środki umożliwią samorządom przygotowanie lub aktualizację lokalnych programów rewitalizacji. Posiadanie tego dokumentu jest niezbędne w momencie, gdy gmina zdecyduje się na złożenie wniosku o fundusze europejskie na rewitalizację, m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020. Zdobyte w konkursie pieniądze posłużą, m.in. na opłacenie ekspertów, którzy pomogą w jego opracowaniu, sporządzenie analiz oraz organizację konsultacji społecznych.

Wartość projektu w konkursie nie może przekroczyć 40 tys. zł. Gminy, które otrzymają grant, muszą zabezpieczyć wkład własny (min. 10 proc.). Pozostałą część kosztów (maks. 36 tys. zł) pokryje dotacja Ministerstwa Rozwoju. Szczegóły konkursu, w tym jego regulamin, są dostępne na stronie www.rpo.lubelskie.pl.

Rewitalizacja jest kluczowym obszarem, wspieranym z funduszy europejskich w latach 2014-2020. Jej zadaniem jest pomoc mieszkańcom najbardziej zdegradowanych obszarów miast i wsi, ponieważ to tam najczęściej kumulują się negatywne zjawiska społeczne: alkoholizm, przestępczość, czy wysokie bezrobocie. Aby otrzymać środki unijne na wsparcie tych kryzysowych terenów, samorządy muszą posiadać programy rewitalizacji.