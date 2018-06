- Od god. 15 do 18 prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 20 mm, miejscami do 30 mm, oraz porywami wiatru do 75 km/h. Lokalnie możliwy grad - informuje synoptyk Kamil Walczak.

Ostrzeżenie dotyczy powiatów: biłgorajskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.