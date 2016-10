Lublin: Kierowca miał 2,5 promila, próbował uciekać

W piątek około godz. 19 na ul. Emanuela Graffa doszło do kolizji drogowej. Kierujący seatem doprowadził do zderzenia z drugim samochodem osobowym. Chwilę po zdarzeniu sprawca usiłował uciec. Zatrzymali go policjanci.

Jak się okazało 34-latek miał 2,5 promila, kierował mimo że nie posiada prawa jazdy. Jakiś czas temu odebrał mu je sąd.

Policjanci znaleźli w jego samochodzie broń gazową, na którą 34-latek nie miał pozwolenia.

Z kolej wczoraj po północy policjanci zatrzymali 26-latka. Młody mężczyzna w Łuszczowie Drugim doprowadził do stłuczki. Mężczyzna był nietrzeźwy, badanie wykazało w jego organizmie około 1,5 promila alkoholu.

Tylko minionej doby policjanci zatrzymali na drogach naszego województwa 23 nietrzeźwych kierujących.

Jazda w stanie nietrzeźwości zagrożona jest karą do 2 lat pozbawienia wolności.