Pogoda: W weekend lekki mróz, w przyszłym tygodniu -20 stopni

W piątek przewidywane są opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Dzięki temu parametry smogowe powinny być nieco niższe. Temperatura od 0 do -2 stopni. W nocy w sobotę i niedzielę od -5 do 0. W ciągu dnia do -1 do 2 na plusie. Może również spaść śnieg.

Od poniedziałku ma być coraz chłodniej. W ciągu dnia -1, ale wieczorem może być już -9. Jak podaje serwis yr.no, powrót prawdziwej zimy czeka nas z poniedziałku na wtorek. We wtorek w ciągu dnia temepratura ma spaść do -16 stopni.

Jeszcze zimniej w środę i czwartek. W czwartek w ciągu dnia może być nawet -22.