Są pieniądze na lokalne drogi. Lubelskie dostało prawie 38 milionów złotych

– W rankingu jesteśmy na trzecim miejscu w Polsce pod względem sumy rządowej dotacji, ale na pierwszym po przeliczeniu na głowę mieszkańca – mówi Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski.

Program nazywa się Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Samorządy, które będą zainteresowane pozyskaniem dofinansowania, będą musiały złożyć odpowiedni wniosek do wojewody.

– Czekamy na nie do 15 kwietnia. Wczoraj rozesłaliśmy do gmin wzory wniosków i wymaganych dokumentów – mówi Konrad Sawicki, odpowiedzialny w Urzędzie Wojewódzkim za ten program. – Najbiedniejsze samorządy mogą dostać aż do 80 proc. dofinansowania, zaś te bogatsze do 60 proc. W momencie aplikacji do programu nie wymagamy od gmin czy powiatów kompletu dokumentów, czyli np. pozwolenia na budowę. Te będą wymagane przy podpisaniu umowy o dofinansowaniu, czyli w czerwcu – dodaje Sawicki,

Jest jednak kilka ograniczeń. Projekt zgłoszony przez samorząd nie może być finansowany z innego programu, np. schetynówek. Gmina może ubiegać się o dofinansowanie jednej inwestycji, powiat – dwóch.

Przedsięwzięcia zakwalifikowane do programu muszą być rozliczone w tym roku, ale ich dokończenie może nastąpić w przyszłym roku.

Dobra wiadomość – wymagania techniczne dotyczące inwestycji są znacznie łagodniejsze, niż w przypadku tegorocznego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, czyli tzw. schetynówek.