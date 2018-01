Blisko 300 wniosków i skarg związanych z tzw. zdarzeniami medycznymi trafiło w ciągu pięciu lat do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie. Najwięcej dotyczyło zakażeń oraz błędnej diagnozy i niewłaściwego leczenia w szpitalnych oddziałach ratunkowych, a także na chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, ginekologii i położnictwa.

– W latach 2012-2017 do komisji wpłynęły 204 wnioski o ustalenie zdarzenia medycznego, 72 wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz 11 skarg na wydanie orzeczenia w niezgodności z prawem – informuje Radosław Brzózka, rzecznik wojewody lubelskiego. – Wszystkie skargi zostały odrzucone. Natomiast wśród 150 zakończonych postępowań o ustalenie zdarzenia medycznego komisja wydała 43 takie orzeczenia.

W sytuacji kiedy komisja orzeknie, że wystąpiło zdarzenie medyczne, pacjentowi przysługuje roszczenie o odszkodowanie lub o zadośćuczynienie – maksymalnie 100 tys. zł (300 tys. zł w przypadku śmierci pacjenta).

– Z roku na rok wniosków przybywa. Wynika to z większej świadomości pacjentów, a nie z tego, że do zdarzeń medycznych dochodzi częściej – uważa mec. Piotr Sendecki, szef Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie. – Komisja ustala fakt czy doszło do zdarzenia medycznego i pośredniczy w przekazaniu pacjentowi propozycji wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia ze strony szpitala.

W przypadku gdy szpital odrzuci propozycję zadośćuczynienia pacjent ma prawo skierować sprawę do sądu.

Do Komisji wpłynęło 38 propozycji ze strony szpitali, z czego 9 zostało przyjętych przez pacjentów. – Najwyższa propozycja odszkodowania i zadośćuczynienia wynosiła 26 tys. zł. Wpłynęły dwie propozycje o tej wysokości i obie dotyczyły uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia. Najniższa wynosiła 1 zł i dotyczyła rozstroju zdrowia – informuje Brzózka.

Więcej spraw w lubelskiej prokuraturze

W 2016 r. do prokuratorów z okręgu lubelskiego trafiło 49 spraw dotyczących błędów lekarskich. Aż 47 z nich prowadziła Prokuratura Okręgowa w Lublinie. 30 postępowań dotyczyło nieumyślnego doprowadzenia do śmierci pacjenta.

W 2017 r. ta liczba znacząco wzrosła.

– W ubiegłym roku do jednostek w naszym okręgu wpłynęło 141 spraw dotyczących tzw. błędów lekarskich – podaje Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie. – Ponad 90 z nich prowadzono w samej prokuraturze okręgowej i jej ośrodkach zamiejscowych. 70 spraw dotyczyło błędów, których skutkiem była śmierć pacjenta.

Lawinowy wzrost spraw medycznych w okręgu to skutek zmian organizacyjnych w prokuraturze. Przed 2017 rokiem znacznie większy odsetek śledztw, dotyczących błędów medycznych prowadziły prokuratury rejonowe. Po zmianach sprawy tego rodzaju przejęły prokuratury regionalne i okręgowe (kwalifikacja zależała od kwalifikacji prawnej zarzutów).