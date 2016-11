Śmiertelne wypadki w Lubelskiem. Nie żyje rowerzystka i motocyklista

Wczoraj ok. godz. 17.30 dyżurny opolskiej komendy policji został powiadomiony o wypadku w Piotrawinie w gminie Łaziska. Jak wstępnie ustalili policjanci jadący w kierunku Józefowa nad Wisłą kierowca samochodu marki Seat Cordoba wyprzedzał kilka pojazdów. 28-latek po zakończeniu manewru zjechał na prawy pas jezdni i w tym momencie potrącił jadącą przed nim rowerzystę.

– Pomimo zdarzenia, mężczyzna nie zatrzymał się lecz kontynuował jazdę jeszcze przez około 200 metrów gdy stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożną skarpę – opisuje asp. sztab. Edyta Żur, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.

Rowerzystka - 59-letnia mieszkanka gminy Łaziska zginęła na miejscu.

Kobieta miała na sobie kamizelkę odblaskową.

28-letni kierowca został zatrzymany. Był pijany. – Miał w organizmie blisko 2,5 promila alkoholu – podaje policjantka z Opola Lubelskiego.

Mężczyźnie grozi kara więzienia do lat 12 i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Do drugiego śmiertelnego wypadku doszło także wczoraj, ok. godz. 19 w miejscowości Strzyżew, w gminie Łuków. Kierująca hondą accord 23-latka wyjeżdżała z posesji na drogę. W tym momencie doszło do zderzenia z jadącym drogą motocyklistą. 17-latek zmarł na miejscu zdarzenia.

Policjanci ustalili, że nie miał uprawnień do kierowania jednośladem.

Kierująca hondą kobieta została ranna. Jadący z nią 25-letni mężczyzna i kilkutygodniowe dziecko nie odnieśli obrażeń.