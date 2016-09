Wyszła w pole, została bestialsko zamordowana. Zabójca wrócił po 25 latach

Krystyna została brutalnie zgwałcona i zamordowana. Jej oprawca, po odsiedzeniu 25-letniego wyroku, właśnie wrócił do rodzinnego Wronowa. Przez całą dobę pilnuje go policja, ale mimo to mieszkańcy wsi się boją. O pomoc proszą ministra sprawiedliwości.

Droga z Bełżyc do Opola Lubelskiego. Przy skrzyżowaniu w stronę wsi Wronów wysoki metalowy krzyż ozdobiony kwiatami. Przed krzyżem świeżo ścięta trawa. Trzeba podejść bardzo blisko, żeby odczytać napis na małej tabliczce: „W tym miejscu dnia 17 IX 1991 r. została bestialsko zamordowana Krystyna Piłat”. Mimo że od okrutnej zbrodni minęło już dokładnie 25 lat, to we Wronowie dziś mówi się głównie o tym. Z więzienia wyszedł Zdzisław D. Tydzień temu wrócił do wsi i zamieszkał w rodzinnym domu. Poszła po krowę. Nie wróciła „Zwłoki 36-letniej Krystyny P., mieszkanki Płowizn, znaleźli jej sąsiedzi w pobliskim lesie po 4 godzinach poszukiwań. Przysypane ziemią i ściółką leśną” – tak o makabrycznym morderstwie pisał w 1991 r. dziennikarz „Kuriera Lubelskiego”.