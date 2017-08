Zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki

W ostatniej edycji Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości w Lubelskiem pomoc otrzymało aż 1130 rodzin i 120 dzieci. W obu akcjach uczestniczyło 658 wolontariuszy.

– Wolontariat w Paczce i Akademii nie jest poświęcaniem się, tylko rozwijaniem siebie – przekonuje ks. Jacek Stryczek, pomysłodawca obu projektów. – Kiedy go skończysz, jesteś już innym człowiekiem. Liczy się to, czego się nauczyłeś, jak się rozwinąłeś i jakich poznałeś ludzi

Na terenie naszego województwa lubelskiego poszukiwanych jest 768 wolontariuszy do Szlachetnej Paczki i 130 do Akademii Przyszłości.

Wolontariusze Szlachetnej Paczki docierają do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji i określają, jaki rodzaj pomocy będzie dla nich najrozsądniejszym wsparciem. Następnie łączą potrzebujących z darczyńcami. Z kolei wolontariusze Akademii Przyszłości przez cały rok regularnie (raz w tygodniu) spotykają się z dziećmi, które nie odnajdują się w szkolnej rzeczywistości.

– Szukamy nie tylko studentów i osób, które chcą zdobyć nowe kompetencje cenione na rynku pracy. Jesteśmy też otwarci na ludzi doświadczonych, którzy czują, że praca zawodowa nie zaspokaja wszystkich ich potrzeb. U nas przekonają się, jak wiele może od nich zależeć – dodaje Joanna Sadzik, dyrektor Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości.

Nabór trwa do września. By zostać wolontariuszem wystarczy wejść na stronę www.superw.pl i wypełnić krótki, formularz zgłoszeniowy. Następne kroki to rozmowa i jednodniowe wdrożenie do projektu.