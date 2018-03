Budowa stu kilometrów dróg w każdym powiecie. W ten sposób samorząd województwa lubelskiego chce uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Ponad miliard złotych na ten cel pochodzi ze środków unijnych i budżetu samorządów. W marcu odbyło się otwarcie pierwszej tzw. „niepodległościówki”. To droga wojewódzka nr 829 łącząca powiaty świdnicki i łęczyński.

Autorski program samorządu woj. lubelskiego

W ramach autorskiego programu samorządowego na terenie województwa lubelskiego zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych blisko 2 tys. kilometrów dróg różnej kategorii. – Pod koniec stycznia odbyło się pierwsze spotkanie ze starostami powiatów, które przyłączyły się do tego projektu – relacjonuje Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego. – Jako samorządowcy chcemy uczcić ważną dla nas wszystkich rocznicę. Wspólną pracą z powiatami i gminami jesteśmy w stanie zrealizować ten cel. Już dziś serdecznie zapraszam wszystkich do współpracy w ramach projektu – dodaje.

Połączenie sił

Po spotkaniu samorządowcy zadeklarowali przystąpienie do programu. - Chodzi nam o połączenie sił przy wykorzystaniu dostępnych funduszy pomocowych i wybudowaniu w każdym powiecie 100 km dróg, które przez długie lata będą służyły mieszkańcom i znacząco poprawią bezpieczeństwo w naszym regionie – mówili zgodnie samorządowcy.

W ramach projektu „100 km dróg w każdym powiecie na 100-lecie niepodległości” powstaną nie tylko drogi powiatowe, ale również wojewódzkie i gminne. Przy każdej z nich stanie okolicznościowa tablica informacyjna.

Fundusze na realizację inwestycji będą pochodziły z zarządzanych przez Urząd Marszałkowski środków unijnych oraz budżetu województwa. Najwięcej, blisko 500 km dróg wybudowanych zostanie dzięki środkom pochodzącym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. - To ponad dwie trzecie wszystkich dróg, które zostaną sfinansowane w ramach PROW na lata 2014-20 – informuje Mateusz Winiarski, zastępca dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL.

Znaczną część programu będą stanowiły drogi współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To ponad 220 km dróg w dwudziestu powiatach. Tak zwanymi niepodległościówkami będą też drogi dojazdowe do obszarów rolniczych. - Na ten cel z budżetu województwa w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zamierzamy przeznaczyć od 14 do 18 mln złotych – mówi Grzegorz Kapusta, wicemarszałek województwa odpowiedzialny za rolnictwo.

Inwestycja o wartości 600 mln zł

Z kolei Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2018-19 wybuduje blisko 95 km nowych dróg. Do inwestycji, których wartość wyniesie ponad 600 mln zł, realizowanych przez jednostkę samorządową podległą marszałkowi, będą zaliczać się takie drogi wojewódzkie jak: 815, 836, 837, 835, 812, 801, 858, 809, 807 oraz 843. Środki na ten cel będą pochodziły m.in z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-20 oraz budżetu województwa.

W połowie marca oficjalnie została oddana do użytku pierwsza niepodległościówka. To droga wojewódzka 829 łącząca powiat świdnicki z łęczyńskim. - Przy trasie pojawiła się też pierwsza tablica informująca o tym, że droga jest włączona do programu, którym chcemy uczcić stulecie państwa polskiego – informuje Sławomir Sosnowski.