580 milionów na OZE z UE

Dodatkowe środki przeznaczone na budowę ekologicznych instalacji to prawie 30 mln euro. Odpowiednie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy jakość powietrza w naszym regionie.

W ramach renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dodatkowe środki na działania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w województwie lubelskim. Kwota dofinansowania to prawie 30 mln euro. Dotychczas dofinansowanych zostało 150 projektów na kwotę ponad 470 mln zł. Dzięki dodatkowym środkom, łączna kwota wzrośnie do 580 mln zł, a liczba projektów do 191.

Kto mógł ubiegać się o dofinansowanie?

Beneficjenci, m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz kościoły i związki wyznaniowe, mogli ubiegać się o wsparcie na zakup i montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych oraz pieców na biomasę lub biogaz.

– Zarząd Województwa Lubelskiego jakiś czas temu postanowił uruchomić projekt, który będzie służył doradztwu energetycznemu. Dzięki tej decyzji dzisiaj możemy pomagać wszystkim, którzy chcą dbać o środowisko i inwestują w OZE. Nasza instytucja doradza w zakresie każdego odnawialnego źródła energii. Prowadzi również szkolenia dla przedstawicieli m.in. jednostek samorządu terytorialnego. Cieszę się, że coraz więcej osób zaczyna dbać o nasze środowisko. Dzięki programom operacyjnym staje się to jeszcze łatwiejsze – mówi Henryk Smolarz, dyrektor Regionalnego Biura Energii.

Polityka energetyczna województwa

Zwiększenie potencjału energetycznego z odnawialnych zasobów to jeden ze strategicznych celów polityki energetycznej województwa lubelskiego. Wiąże się to ze wspieraniem rozwoju technologicznego, w tym termomodernizacji, budownictwa energooszczędnego i pasywnego oraz inteligentnego zarządzania energią. Pozyskane z Unii Europejskiej środki mają w tym pomóc.

– Realizacja celów zapisanych w strategii województwa lubelskiego to szansa na rozwój i wdrażanie najnowocześniejszych, niejednokrotnie innowacyjnych rozwiązań i technologii w naszym regionie. To dobra perspektywa dla jednostek naukowo-badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw – posumował Marcin Czyżak dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR. (EDI)