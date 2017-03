Pojawiło się ok. 280 osób! – Większość z nich to uczniowie lubelskich liceów. Ale mieliśmy też gości z Biłgoraja, Krasnegostawu, Chełma czy Sandomierza – wylicza dr Jadwiga Stachowicz z Katedry Chemii UP. – Z egzaminu wychodzili zadowoleni. W ankietach, o których wypełnienie ich prosiliśmy poziom zadań określali jako „średnio-trudne”. Zaznaczali, że najwięcej problemów sprawiły im pytania dotyczące chemii organicznej.

W weekend wystartowały organizowane przez KUL Uniwersyteckie Powtórki przed Maturą. Ich uczestnicy jeszcze przez cztery soboty mogą usystematyzować wiedzę m.in. z języka polskiego, matematyki, biologii, chemii, historii oraz z języków obcych. Udział w powtórkach jest bezpłatny. Zapisy na stronie www.open.kul.pl.