9-letni Kamil wraca na studia na Politechnice Lubelskiej

– Kamil bardzo, ale to bardzo cieszy się, że wraca na uczelnię – przyznaje Patryk Wroński, tata wybitnie uzdolnionego z matematyki i informatyki 9-latka. – Poza zajęciami na PL Kamil uczy się też ze starszymi kolegami z V klasy.

Chłopiec już w ubiegłym roku został studentem Politechniki Lubelskiej - jest prawdopodobnie najmłodszym dzieckiem w Polsce, które rozpoczęło zajęcia w szkole wyższej.

Ze względu na wiek studenta program zajęć był dobierany bardzo elastycznie. Kamil został objęty indywidualnym programem kształcenia. Miał zajęcia z wykładowcami w laboratoriach, m.in. z podstaw programowania sterowników PLC* Siemens S7-1200, mechatroniki i matematyki.

Od poniedziałku 9-latek będzie mieć już zajęcia z mechatroniki. – Wręczymy chłopcu symboliczny indeks. Będzie też pasowany na studenta – zdradza Iwona Czajkowska-Deneka, rzecznik prasowy Politechniki Lubelskiej. – Później Kamil pójdzie na zajęcia z fizyki razem ze studentami.

Inne zajęcia, w których chłopiec będzie uczestniczył, to m.in. budowa maszyn, napędy elektryczne, techniki wytwarzania i montażu, robotyka i matematyka. Kamil będzie uczyć się ze studentami I i II roku mechatroniki.

Zostań patronem. Wesprzyj rozwój Kamila

Kamil, który swoje wynalazki tworzy od 4 roku życia nie jest typowym dzieckiem. Zabawki, czy gra w piłkę albo gry komputerowe raczej go nie interesują. – Ale za to drukarka 3D, frezarka PCB, stacja lutownica – to już inna rozmowa! Jednak koszty takich zabawek są diametralnie różnie – na przykład laboratoryjny stolik ze specjalnych, wytrzymałych tworzyw, niezbędny do prowadzenia zaawansowanych eksperymentów to koszt... 25 tys. zł – przyznają rodzice chłopca, który chcieliby kupić mu profesjonalne urządzenia. – Tak by mógł uczyć się poważnych rzeczy, wszedł w świat poważnej technologii – argumentuje tata Kamila.

Aby pomóc w rozwoju wybitnie uzdolnionego chłopca można wesprzeć rodzinę finansowo poprzez portal Patronete.pl, który łączy twórców i sportowców z osobami, które chcą je wesprzeć. Szczegóły na stronie internetowej – https://patronite.pl/kamilwronski1



* PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) – uniwersalne urządzenie mikroprocesorowe przeznaczone do sterowania pracą maszyny lub urządzenia technologicznego