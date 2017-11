Alarm24: Czy Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego zostanie zlikwidowany?

Co cztery lata Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych ogłasza wyniki parametryzacji. Od przyznanych ocen zależy m.in. rządowe finansowanie dla szkół wyższych. Wydziały, które dostają najniższe noty (C) muszą liczyć się obcięciem dotacji.

Wśród takich jednostek znalazł się Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Do redakcji napisali zaniepokojeni studenci. Boją się zamknięcia wydziału. Powodem miałoby być właśnie otrzymanie niskiej kategorii w tegorocznej ocenie.

- Obecne władze wydziału doprowadziły do jego ruiny, a władze uczelni obawiają się, iż taka sytuacja odbije się negatywnie na funkcjonowaniu innych wydziałów, którym pogorszy się finansowanie. Tak dramatycznej sytuacji jeszcze nie było. Na wydziale wrze. Co z naszymi studiami i ich renomą? – czytamy w liście.

Rzecznik Uniwersytetu Medycznego Włodzimierz Matysiak zaprzecza pogłoskom o zamknięciu wydziału, nazywając je „wierutną bzdurą”.

- Nie było, nie ma i nie będzie takiej opcji. To pionierski wydział w Polsce, mający ogromne osiągnięcia w kształceniu kadr medycznych – mówi Matysiak przypominając, że lubelska uczelnia jako pierwsza w kraju kształciła na kierunku pielęgniarstwo. Oprócz tego obecnie WNoZ ma w swojej ofercie położnictwo, fizjoterapię, zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne i dietetykę.

O to, jakie konsekwencje wiążą się z otrzymaniem najniższej oceny zapytaliśmy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. - Wydziałowi, który otrzymał kategorię C, przyznaje się dotacje na utrzymanie potencjału badawczego na okres sześciu miesięcy roku następującego po roku przyznania kategorii w wysokości połowy dotacji ustalonej na podstawie algorytmu – informuje biuro prasowe resortu. - Przyznanie kategorii C może, ale nie musi wiązać się ze zmianami struktury organizacyjnej poszczególnych uczelni polegającymi na łączeniu wydziałów, ich podziale itp. – czytamy w odpowiedzi na pytanie czy obawy dotyczące likwidacji nisko ocenionych wydziałów są słuszne?

Władze Uniwersytetu Medycznego złożyły już odwołanie od wyników parametryzacji dla Wydziału Nauk o Zdrowiu.

* Z lubelskich uczelni publicznych najniższe oceny otrzymały także trzy jednostki KUL: Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku, Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury oraz Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.

- Wydział Biotechnologii otrzymał już oficjalną decyzję i będzie się od niej odwoływał – informuje Katarzyna Bojko z biura prasowego KUL. Prawdopodobnie to samo zrobią władze dwóch pozostałych wydziałów. – Jeśli odwołania nie przyniosą skutku, będziemy podejmować działania naprawcze. Ale w tej chwili trudno mówić, jakie one będą – dodaje Bojko.