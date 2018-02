Bal Młodych KSM AL. Na bal maskowy są jeszcze bilety

W klimacie weneckiego balu maskowego będą się bawić uczestnicy tegorocznego Balu Młodych, który organizuje w Lublinie Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej. Są jeszcze wolne miejsca. Aby wziąć udział w balu nie trzeba należeć do KSM-u

KSM to organizacja zrzeszająca młodych ludzi, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość – wyjaśnia Paulina Jabłońska, rzecznik Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej.

– Jest współorganizatorem m.in.: obozów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży, diecezjalnych obchodów Światowych Dni Młodzieży, lokalnych projektów edukacyjnych, wydarzeń kulturalnych oraz prowadzi świetlicę opiekuńczo-wychowawczą.

Tegoroczny, XXIV Bal Młodych zaplanowano na sobotę – 10 lutego w hali MOSiR przy Al. Zygmuntowskich 4.

Pieniądze zebrane podczas zabawy zostaną przeznaczone właśnie na cele statutowe i organizowane przez KSM AL akcje. Np. w ubiegłym roku młodzi ludzie zbierali podczas balu pieniądze na remont Wymarzonego Domu Młodych w Częstoborowicach.

Tegoroczny bal będzie w klimacie weneckiego balu maskowego. Jego motywem przewodnim będą słowa „Miłość ma zawsze młode oblicze”.

– Stworzymy razem niezapomniany klimat romantyzmu, tajemniczości, piękna i zakochania – zapowiada Jabłońska. – Obowiązkowym elementem stroju są maski, które przybliżą naszej zabawie klimat Wenecji.

Bal został przygotowany na ok. 1100 osób. Jest to impreza bezalkoholowa. Rozpoczyna się polonezem a kończy uroczystym walcem. Impreza rozpoczyna się o godz. 20 i kończy o 4 w nocy. Bal, jak co roku będzie prowadzić Projekt Wodzirej.

Idź na bal

Są jeszcze bilety, można je kupić w biurze KSM AL (ul. Filaretów 7). 25 PLN - il biglietto normale - bilet normalny; 35 PLN - il biglietto d’argento - bilet srebrny; 50 PLN - il biglietto d’oro - bilet złoty. W dniu balu będzie można nabyć tylko bilet normalny za cenę 50 PLN na terenie obiektu MOSiR.