Będą orzekać o zdarzeniach medycznych

Do 5 czerwca trwa nabór na członków wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych kolejnej kadencji na lata 2018–2023. Dotyczy to wszystkich wojewódzkich komisji.

Wymagania: co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk prawnych oraz zatrudnienie przez co najmniej 5 lat na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa (ewentualnie stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych). Alternatywa – co najmniej wyższe wykształcenie i tytuł magistra w dziedzinie nauk medycznych oraz wykonywanie zawodu medycznego przez co najmniej 5 lat. Kandydaci muszą mieć też wiedzę z zakresu praw pacjenta.

Więcej informacji pod nr tel. 22 532 82 06.