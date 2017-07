Będą palić słomą na Wrotkowie. Prezydent wydał decyzję mimo protestów

To już druga decyzja w sprawie rozbudowy elektrociepłowni na Wrotkowie. Pierwsza była odmowna, ale została uchylona, bo odwołał się od niej inwestor. Za drugim razem Ratusz nie znalazł już żadnych powodów do zablokowania inwestycji.

Trwają już poszukiwania firmy, która zbuduje nowy blok elektrociepłowni na Tatarach. Spalane mają być tu zrębki drewna, choć wcześniej była mowa o paliwie ze śmieci. Budowa nowej instalacji może potrwać ponad dwa lata.

Właściciel drugiej lubelskiej elektrociepłowni ma już za sobą niezbędne formalności. Niedługo przy ul. Mełgiewskiej ma się zacząć budowa bloku opalanego biomasą.

Spółka MEGATEM-EC rozpoczęła już poszukiwania generalnego wykonawcy. Ma go wyłonić konkurs ofertowy. Na zgłoszenia od zainteresowanych firm spółka będzie czekać do 28 lipca. Później ma wybrać trzy najbardziej doświadczone firmy, z którymi zasiądzie do negocjacji. Trójka tych finalistów powinna być znana do 10 sierpnia.

Inwestor zakłada, że budowa nowego bloku elektrociepłowni zajmie dwa lata i dwa miesiące, chociaż termin ten ma być jeszcze przedmiotem negocjacji z wykonawcą.

Pierwotnie spółka planowała, że nowy blok będzie wykorzystywać paliwo RDF produkowane z rozdrobnionych śmieci. Ostro sprzeciwiali się temu nie tylko mieszkańcy okolicy, ale też bardziej oddalonych dzielnic. Do Ratusza trafiły pisemne protesty podpisane przez tysiące osób domagających się, by władze miasta nie pozwoliły na taką inwestycję.

Pod naporem protestów inwestor zmienił swoje plany i poinformował, że zamiast paliwa ze śmieci będzie używać zrębków drzewnych, czyli ścinków drewna nie zanieczyszczonych farbami czy też lakierami. Władze miasta zgodziły się na taką instalację.