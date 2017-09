Na Czubach powstanie sanktuarium maryjne

Arcybiskup zaprasza w październiku na uroczystości do kościoła przy ul. Bursztynowej 20 na Czubach (fot. Maciej Kaczanowski)

Przy ul. Bursztynowej będzie sanktuarium maryjne. W kościele Matki Bożej Różańcowej od trzech lat jest czczony obraz Matki Bożej Latyczowskiej. Uroczystości związane z ogłoszeniem kościoła sanktuarium zaplanowano na 7 października

– W archidiecezji lubelskiej mamy sześć sanktuariów maryjnych – w archikatedrze, Wąwolnicy, Chełmie, Księżomierzy, Kazimierzu Dolnym i Gołębiu – wymienia ks. dr Adam Jaszcz, rzecznik prasowy archidiecezji lubelskiej. – Oprócz tego, w Lubartowie wierni modlą się w sanktuarium św. Anny, a w Piotrawinie w sanktuarium św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Niebawem w naszej archidiecezji przybędzie kolejne sanktuarium maryjne, co zapowiedział już w komunikacie do wiernych arcybiskup Stanisław Budzik, metropolita lubelski. Arcybiskup zaprasza na uroczystości do kościoła przy ul. Bursztynowej 20 na Czubach, gdzie od trzech lat jest czczony obraz Matki Bożej Latyczowskiej, patronki Nowej Ewangelizacji w naszej archidiecezji. W sobotę, 7 października o godz. 11 wierni zgromadzą się na Eucharystii, podczas której nastąpi ogłoszenie tego kościoła sanktuarium maryjnym. Uroczystościom będzie przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. – Gdy jakaś świątynia staje się sanktuarium diecezjalnym, musi zostać zachowana procedura przewidziana w prawie kanonicznym – wyjaśnia rzecznik archidiecezji lubelskiej. – Obecnie, w porozumieniu z proboszczem parafii Matki Bożej Różańcowej, powstaje statut przyszłego sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej. Musi on zostać zatwierdzony przez księdza arcybiskupa, który ustanowi nowe sanktuarium stosownym dekretem.

Obraz Matki Bożej Latyczowskiej Historia tego obrazu sięga końca XV wieku kiedy z Rzymu do Latyczowa (Ukraina) wizerunek Bogurodzicy przywieźli dominikanie. Zakonnicy otrzymali obraz od papieża Klemensa VIII. Kiedy wybuchło powstanie Chmielnickiego, zakonnicy w 1648 r. wywieźli obraz do Lwowa. Do Latyczowa wrócił dopiero w 1722 r. 56 lat później biskup Stanisław Rajmund Jezierski ukoronował go złotymi koronami papieskimi. W ten sposób wierni chcieli podziękować za liczne cuda i łaski. Na stałe jednak w Latyczowie obraz nie został. Podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. został wywieziony do Warszawy. Później znajdował się w katedrze w Łucku, a następnie trafił do Lublina. Przez blisko 70 lat jego kustoszkami były siostry Służki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Obraz znajdował się w kaplicy zakonnej przy ul. I Armii Wojska Polskiego w Lublinie. Od 2014 roku znajduje się w kościele Matki Bożej Różańcowej w Lublinie.