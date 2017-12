Będzie można się kąpać w fontannie? Nowy projekt regulaminu placu Litewskiego

Po co placowi regulamin? Ratusz tłumaczy, że rozwiąże on problem rowerzystów, którzy nie mogą teraz przejeżdżać przez plac, umożliwi dojazd autokarów pod hotel Europa i pozwoli oficjalnie ukrócić kąpiele w fontannie. Projekt regulaminubył już nawet gotowy i trafił na listopadowe posiedzenie Rady Miasta, ale prezydent wycofał go z obrad.

– Jest zbyt szczegółowy – uznał wówczas Krzysztof Żuk, bo urzędnicy tworzący regulamin tak się rozpisali, że w projekcie znalazł się zakaz mycia wrotek, zbaczania z alejek i prowadzenia „działań komercyjnych” w miejscu innym niż nawierzchnia z desek. Nawet niewinne dziecięce rysowanie kolorową kredą po chodniku byłoby niezgodne z miejskimi przepisami.

Prezydent posłał paragrafy do kosza i kazał je napisać od początku. Pisanie właśnie się skończyło i nowy projekt trafił do Rady Miasta. Nie ma w nim już wzmianki o używaniu wszystkiego zgodnie z instrukcjami, nie ma zakazu malowania po bruku, ani chodzenia po trawie.

Nie ma już nawet zakazu kąpieli w fontannie. Jest zakaz wchodzenia, ale dotyczy tylko kaskadowej fontanny (tej bliżej pomnika Józefa Piłsudskiego) oraz samego środka głównej niecki, gdzie znajdują się ruchome dysze. Poza tymi miejscami każdy mógłby do woli spacerować wśród strumieni, a nawet przyjść tu z szamponem.

Zakazany ma być ruch wszelkich pojazdów, z wyjątkiem służb komunalnych i ratunkowych (tylko podczas interwencji) oraz wszystkich tych, którym Urząd Miasta zezwolił na wjazd. W zezwoleniu będzie wyznaczona trasa, której ma się trzymać kierowca, by przypadkiem nie wjechał w fontannę.

Wyznaczonej drogi mieliby się trzymać również rowerzyści. Regulamin pozwalałby im na wjazd od strony ul. Kołłątaja, od pedetu i od ul. Radziwiłłowskiej (między Wydziałem Politologii UMCS a budynkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego).

Na rowerze wolno byłoby jechać tylko wzdłuż hotelu Europa oraz kościoła Kapucynów i Poczty Głównej. Z kolei jazda na rolkach miałaby być możliwa wyłącznie wzdłuż budynków uczelni. Ograniczenia te nie dotyczyłyby dzieci, które mogłyby jechać na czym tylko zechcą i to po całym placu.

Nad regulaminem placu Rada Miasta ma dyskutować w czwartek, 21 grudnia.