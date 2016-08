Biskup może zostać patronem ronda w Lublinie

Władysław Goral urodził się w 1898 r., do Lubelskiego Seminarium Duchownego wstąpił w 1916 r., po czterech latach wyjechał do Rzymu, by studiować filozofię, zaś w 1926 r. został profesorem w lubelskim seminarium. W 1938 r. został mianowany biskupem pomocniczym lubelskim. Był też prezesem Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynności. Z jego inicjatywy powstał w Lublinie dom dla księży-emerytów. Po wybuchu wojny organizował działalność konspiracyjną i celebrował pogrzeby ofiar bombardowań, w listopadzie 1939 r. aresztowali go hitlerowcy, przez których został zgładzony w 1945 r. w Sachsenhausen.