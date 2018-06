Ratusz się zgodził, bloki wyrosną jak na drożdżach. Kolejne są w planach

Najświeższe wydane przez Urząd Miasta decyzje o warunkach zabudowy oznaczają, że deweloper (lubelska spółka TTS Development) będzie mógł zaprojektować cztery bloki mieszkalne na terenie rozebranej ponad rok temu drożdżowni przy ul. Kunickiego (na zdjęciu). Planowana tu budowa ma być podzielona na dwa etapy po dwa bloki.

– Decyzje nie określają liczby kondygnacji – mówi Joanna Bobowska z Urzędu Miasta. Budynki mogą mieć jednak nie więcej niż 14 m wysokości, co wskazuje na bloki trzypiętrowe. Wiadomo już, którędy poprowadzony ma być dojazd do nowych budynków. – Obsługa komunikacyjna terenu inwestycji została uzgodniona od ul. Kunickiego.

• Tuż obok, po drugiej stronie Czerniejówki mogą powstać kolejne mieszkania. O ustalenie warunków zabudowy wnioskuje do Urzędu Miasta spółdzielnia mieszkaniowa „Kolejarz”, która jest zainteresowana wzniesieniem bloku przy ul. Krętej 3a. Wniosek trafił do rozpatrzenia, decyzji jeszcze nie ma. Budowa przy Krętej to tylko jeden z pomysłów na zagęszczanie blokami zabudowy w dzielnicy Kośminek.

• Nowy budynek stanie u zbiegu ul. Startowej i Elektrycznej. W tym przypadku inwestor (spółka RUAN Grupa Lubelska Osada) ma już pozwolenie na budowę dwóch obiektów: bloku mieszkalnego oraz podziemnego garażu. Z wydanej przez miasto decyzji wynika, że miejsca parkingowe mają powstać jako pierwsze. Blok powstanie naprzeciw budynków przy Startowej 14 i 16, których mieszkańcy nie są zachwyceni wizją budowy tuż za oknami.

• Kolejne budynki będą mogły powstać na Dziesiątej, a konkretnie przy ul. Wojennej 1 b, c, d, f. W piątek Urząd Miasta wydał decyzję o warunkach zabudowy na terenie położonym obok bazy Kom-Eko i budowanego przedłużenia ul. Dywizjonu 303. O decyzję prosiła lubelska spółka Inwestor Dom.

• Zabudowa nie tylko będzie się zagęszczać, ale też rozlewać na kolejne obszary. Do Urzędu Miasta trafił właśnie wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Rudnik”, która stara się o pozwolenie na budowę dwóch bloków przy ul. Urbanowicza. Mowa o terenie znajdującym się naprzeciw bloków na Felinie, ale administracyjnie zaliczanym wciąż do Kośminka, z którym obszar ten ma tyle wspólnego, co z Felinem. Mieszkańcy tych rejonów sugerowali już przesunięcie granicy między obiema dzielnicami. Na razie nie ma jednak takich planów.