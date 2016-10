Bombki i łańcuchy już w sklepach. W tym roku na święta wydamy więcej. Dzięki 500 plus

Statystyczna polska rodzina wydała na ubiegłoroczne święta 1 282 zł, czyli o 11 proc. więcej niż rok wcześniej. W tym roku handlowcy liczą na kolejny skok – być może nawet 20-procentowy.

– Jeśli obserwujemy na co wydawane są pieniądze z programu 500 plus to widać, że tylko niewielka część środków jest oszczędzana. Zdecydowana większość jest od razu wydawana. Nie ma więc nic zaskakującego w tym, że pieniądze te przyczynią się do wzrostu wydatków związanych ze świętami – mówi dr. Mariusz Kicia, z katedry bankowości UMCS.

– Wzrost wydatków na święta związanych z programem 500 plus niewątpliwie będzie zauważalny, ale nie sądzę żeby można go nazwać drastycznym – uważa natomiast dr. Lech Jańczuk, z Katedry Studiów Wschodnich KUL. – W tym roku z tego tytułu na rynek trafi 16 mld zł., a tylko 70 proc. tej sumy zostanie przeznaczona na wydatki konsumpcyjne. Większość z nich jest związana z szeroko rozumianymi potrzebami szkolnymi.

Ekonomiści szacują, że najwięcej wydatków związanych ze świętami przeznaczymy na jedzenie (52 proc.). Drugą pozycją będą świąteczne upominki (34 proc.) – i tu oprócz tradycyjnie już wręczanych zabawek, książek i kosmetyków wieszczy się związany z programem 500 plus wzrost zainteresowania kupowaniem sprzętu RTV i AGD. W tym roku więcej niż zwykle mamy przeznaczyć także na zakup ozdób świątecznych (12 proc.). Nic dziwnego, że tego typu asortyment już pojawił się w lubelskich sklepach.

Jeszcze kilka lat temu świąteczna ekspozycja pojawiała się na początku listopada, tuż po tym, jak ze sklepowych półek znikały znicze. Teraz bombki i choinkowe łańcuchy możemy kupić już w połowie października. Wszystko ze względu na zmianę zakupowych przyzwyczajeń Polaków, którzy dziś przygotowują się do świąt z dużym wyprzedzeniem. To tendencja nasilająca się do kilku lat.

– W tym roku, pierwsze dostawy świątecznego asortymentu w naszym sklepie w CH Plaza Lublin pojawiły się już w październiku, a więc ok. 2 tygodni wcześniej niż w roku poprzednim – przyznaje przedstawiciel TK Maxx. – To jednak pojedyncze produkty, które jedynie zwiastowały temat nadchodzących Świąt. Największe dostawy produktów świątecznych oraz gotowych zestawów prezentowych planujemy na listopad i grudzień.