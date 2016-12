Budżet Lublina na 2017 rok. Co dopisał prezydent na prośbę radnych?

To już oficjalna odpowiedź prezydenta miasta na wnioski zgłaszane do budżetu przez komisje działające w Radzie Miasta. Tylko nieliczne inwestycje zostały uznane za możliwe do zrealizowania w przyszłym roku, przy czym w kilku przypadkach wydatki – a więc i prace – mają być rozłożone na dwa lata. W kilku innych przypadkach powstanie sama tylko dokumentacja.

Kolejnym ruchem prezydenta będzie sporządzenie poprawki do budżetu, który ma być poddany pod głosowanie 21 grudnia.

W odpowiedzi na wnioski komisji prezydent zgadza się dopisać do budżetu fundusze na...

Drogi

Szansę dostała budowa ul. Kasztanowej. Milion złotych na ten cel ma być zabezpieczony w roku 2017, kolejny milion w 2018 r. Podobnie ma być z budową ul. Wojtyłów: 800 tys. zł miasto ma dać w roku przyszłym, drugie tyle rok później.

Jest też szansa na rozwiązanie problemu z niebezpiecznym dojściem do szkół przy Radzyńskiej. Prezydent gotów jest dać na to 300 tys. zł, podczas gdy komisja wnioskowała o 700 tys. zł.

Na budowę dolnego odcinka ul. Sławinek od ul. Północnej zamiast wnioskowanej kwoty 500 tys. zł prezydent znalazł tylko 200 tys. zł, pieniądze mają być przeznaczone na opracowanie dokumentacji. W przyszłym roku opracowane mogłyby być też projekty niezbędne do przebudowy ul. Wiejskiej, Krzemienieckiej od Walecznych do Lwowskiej.

Znalazło się 50 tys. zł na wybudowanie prawoskrętu z Wapiennej w Nadbystrzycką, tyle samo na budowę parkingu przy Rycerskiej obok szkoły, 40 tys. zł na oświetlenie przejścia między ulicami Szwejka i Parysa.

W ramach wydatków na remonty dróg odnowiona ma być ul. Krężnicka, Żelazowej Woli, chodnik wzdłuż ul. Glinianej, ul. Czarkowskiego, Niepodległości od Modrzewiowej do Kasztanowej, Nadrzeczna, Wyżynna obok bloków 8, 10, 12 i 16 oraz obok komisariatu, Piekarska, Przeskok, czy też ul. Laury, która ma dokumentację ważną tylko do marca. Mowa też o naprawie tzw. destruktem ul. Przepiórczej. Ratusz liczy na to, że z kwoty, którą przekaże MOSiR, spółka ta wygospodaruje co nieco na remont alejek na Marinie.

Skwery, ławki

W kasie znaleźć ma się 100 tys. zł na budowę placu zabaw między blokami Szaserów 5 i 9, ponadto 80 tys. zł na odnowę skweru obok kościoła przy Nałkowskich, 50 tys. zł na skwer z placem zabaw i siłownią przy Wspólnej od strony Dywizjonu 303, również 50 tys. zł na nowe boisko przy Kujawskiej, tyle samo zł na plac zabaw przy Lipińskiego 15, za 40 tys. zł może być zbudowany plac zabaw przy Mełgiewskiej 40 a, jest też 25 tys. zł na siłownię przy Głuskiej 5, remont przejść ma plac zabaw przy Grygowej.

Pozytywnie prezydent odniósł się do wniosku o 24 tys. zł na ustawienie ławek wzdłuż ul. Świętoduskiej, Wyszyńskiego, 3 Maja, Zielonej, Radziwiłłowskiej, Wodopojnej, Obywatelskiej i w trzech miejscach Lipowej (koło Plazy, Victorii i gimnazjum). Ławki miałyby też stanąć przy Kleniewskich. Do budżetu dopisana może być też kwota 50 tys. zł na odtworzenie żywopłotów wzdłuż Głębokiej i nasadzenie tu drzew.

Szkoły

W puli przeznaczonej na szkolne remonty uwzględniony ma być remont parkietu w sali gimnastycznej szkoły przy Rzeckiego, dokończenie remontu podłóg przy Zdrowej, remont placu przed głównym wejściem do podstawówki przy Nałkowskich, która doczeka się też wymiany drzwi. W szkole przy Tetmajera przebudowana ma być szatnia. Prezydent zgodził się też uwzględnić w wydatkach 100 tys. zł na dokumentację do prac termomodernizacyjnych w III LO im. Unii Lubelskiej, tymczasem wniosek komisji dotyczył dwóch szkół (II oraz III LO) i opiewał na 4,5 mln zł.