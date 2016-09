Centrum onkologii: Mało chętnych na dyrektora, wskaże go zarząd

– Komisja stwierdziła, że konkurs na dyrektora jest nieskuteczny, bo zgłosił się tylko jeden kandydat – mówi Beata Górka, rzeczniczka marszałka województwa lubelskiego. – Komisja zobowiązała więc Zarząd Województwa do wskazania kandydata, którego potem zaopiniuje.

Najbliższe posiedzenie zarządu jest dzisiaj. – Trudno mi jednak powiedzieć, czy zarząd zajmie się tą sprawą akurat na tym posiedzeniu – mówi Górka.

To już drugi konkurs na to stanowisko. Do pierwszego zgłosiło się pięć osób. Wszyscy zostali przesłuchani przez komisję, w skład której wchodzili m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, związków zawodowych i Urzędu Marszałkowskiego. W kolejnych głosowaniach nie udało im się jednak wyłonić nowego dyrektora. Konkurs trzeba więc było powtórzyć.