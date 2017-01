Chcesz dogadać się z niesłyszącym? Sprawdź, co powinieneś wiedzieć (wideo)

Osób słabosłyszących i niesłyszących jest w Polsce około 900 tysięcy. – Projekt ma ułatwić komunikację osób niesłyszących ze słyszącymi. Poszukaliśmy niuansów, które mogą być zabawne, ale są ważne – mówi Ewelina Lachowska-Łuczak, tłumaczka języka migowego. Chodzi np. o sytuację, kiedy ktoś ma tak długie wąsy. Osoba głucha może mieć problem z czytaniem z ruchu jego warg. – Wąsy utrudniają dostrzeżenie ust, które są niezwykle istotne w rozmowie – dodaje Lachowska-Łuczak.

W filmie widzimy serię scenek z życia wziętych. Zamiast dzwonić do osoby głuchej, wyślij jej SMS. Nie gap się, kiedy widzisz rozmowę w języku migowym. To po prostu nieuprzejme. Nie krzycz i nie denerwuj się, kiedy niesłyszący nie reaguje na twoje słowa. Mógł nie zauważyć, że się do niego zwracasz.

– Kiedy chcemy zawołać osobę niesłyszącą, to nie powinniśmy się bać dotyku. Po prostu możemy poklepać ją po ramieniu, żeby się odwróciła i nas zobaczyła – radzi Ewelina Lachowska-Łuczak.

Film powstał w ramach projektu „Migam ze sztukmistrzami”, zrealizowanego przez Fundację Sztukmistrze. To kolejny jego element, bo podczas niektórych wydarzeń organizowanych przez fundację pojawia się osoba tłumacząca spektakl na język migowy. – Jest widownia - 300-400 osób i widzi język migowy na scenie jako naturalną część wydarzenia. Dzięki temu świadomość rośnie – przekonuje Joanna Reczek-Szwed, prezes Fundacji Sztukmistrze.

Wideoklip to także kontynuacja projektu Migamrap, który skupia się na komunikacji osób głuchych i słyszących. Wcześniej, jak sama nazwa mówi, grupa młodzieży używając języka migowego rapowała.

– To projekt kumplowski. Robimy to po godzinach i wtedy kiedy mamy na to czas – mówi Józef Szopiński, jeden z realizatorów projektu. Oprócz niego za Migamrap stoją także Hubert „Jahdeck” Pyrgies oraz Piotr Miłkowski. Ten ostatni ma już kolejne pomysły. Chodzi o Migam.doc, czyli warsztaty filmu dokumentalnego dla niesłyszących.

W realizacji filmu „Dogadajmy się! – Migamrap” wzięły udział: Marianna Baran, Olga Grad, Barbara Kołtun, Agnieszka Lachowska-Wziątek, Justyna Kieruzalska, Wioletta Stępniak i Ewelina Lachowska-Łuczak.

Wideo: Piotr "Mleko" Miłkowski

Światło: Michał Mirgos

Muzyka: Hubert "Jahdeck" Pyrgies

Animacja: Marcin Małek

Konsultacje choreograficzne: Anna Maria "Ryfa" Wilczkowska

Tłumaczenie PJM: Ewelina Lachowska