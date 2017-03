Co to jest „Niebieski wieloryb”? Pierwsze przypadki morderczej gry w woj. lubelskim

Wytnij sobie na skórze znak wieloryba, skocz z wysokiego budynku, odbierz sobie życie – m.in. takie zadania otrzymują do wykonania dzieci, które zostały wciągnięte w internetową grę „Niebieski wieloryb”. Wszystko wskazuje na to, że jej ofiarami padło już troje uczniów jednej z podstawówek w powiecie kraśnickim.

Na razie władze oświatowe nie podają, o jaką miejscowość w pow. kraśnickim chodzi.

– W poniedziałek do gabinetu pielęgniarskiego trafiło tam troje dzieci z zadrapaniami, które mogą wskazywać na to, że mamy do czynienia z „Niebieskim wielorybem” – mówi Eugeniusz Pelak, lubelski wicekurator oświaty. – Ponieważ wszyscy jesteśmy wyczuleni na bieżące wydarzenia związane z tą grą, reakcja w tej sprawie była natychmiastowa – dodaje.

Nieoficjalnie mówi się, że dzieci miały wycięty na skórze kształt wieloryba. W Polsce były też trzy przypadki okaleczenia się młodych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Najbardziej jednak niepokoi to, że – jak podała Prokuratura Krajowa – efektem groźnej gry ma być już ponad 200 przypadków śmierci dzieci w Rosji i Wielkiej Brytanii.

Okazuje się, że o problemie wie już wielu rodziców z Lubelszczyzny. – Moja córka chodzi do drugiej klasy szkoły na lubelskim Czechowie. W ubiegłym tygodniu spytała mnie, czy to prawda, że „od niebieskiego wieloryba się umiera”. Pytanie było tak zaskakujące, że zaniepokojona zaczęłam szukać informacji w internecie i dowiedziałam się o grze – mówi pani Agnieszka. – Okazało się, że nawet tak małe dzieci rozmawiają na ten temat w szkolnej świetlicy. Jestem naprawdę przerażona.

„Niebieski wieloryb” to internetowa gra, która rozprzestrzenia się poprzez media społecznościowe oraz internetowe komunikatory. Polega na wykonywaniu przekazywanych przez „opiekuna” 50 poleceń w 50 dni. Z każdym kolejnym krokiem stają się one coraz bardziej niebezpieczne. Pierwsze ograniczają się do nie rozmawiania z nikim przez cały dzień, rysowania wielorybów. Kolejne nakazują oglądanie psychodelicznych filmów i słuchania muzyki przesłanej przez „opiekuna”. Gracze mają też wstawać o świcie i wychodzić na dach lub spacerować po torach, wycinać na ciele kształt wieloryba i symbole f40 i f50. Efekt wyzwań mają fotografować i przekazywać „opiekunowi”. Ostatnim zadaniem jest odebranie sobie życia.

Prokuratura Krajowa poinformowała, że „co najmniej od kilku dni informacje na temat tej gry pojawiają się na polskojęzycznych stronach internetowych” i zaapelowała do wszystkich rodziców i opiekunów dzieci o zwracanie szczególnej uwagi na treści w internecie, z których korzystają ich podopieczni. Śledztwo w sprawie okaleczeń w Zachodniopomorskiem wszczęła zaś Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. Prowadzi je pod kątem namawiania do samobójstwa, za co grozi do 5 lat więzienia.

– Wszystkie osoby, które zauważą niepokojące zachowania swoich dzieci w związku z korzystaniem przez nie z gry „Niebieski wieloryb”, proszone są o kontakt z najbliższą jednostką prokuratury lub policji – apelują śledczy.

Prokuratorzy zwrócili się też do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o podjęcie działań prewencyjnych. MEN chce zablokowania stron internetowych, na których znajduje się gra. Do pomocy angażuje też kuratoria oświaty.

– Każda szkoła zobligowana jest do profilaktyki. Kiedyś dotyczyła ona głównie uzależnień od narkotyków i alkoholu, dziś musimy zająć się też niebezpieczeństwami płynącymi z cyberświata – podkreśla lubelska kurator Teresa Misiuk, która wysłała w poniedziałek do szkół na Lubelszczyźnie pismo uczulające dyrektorów i nauczycieli na potencjalne zagrożenia ze strony „Niebieskiego wieloryba”. Kuratorium skontaktowało się także z wszystkimi publicznymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi apelując, żeby ich pracownicy współdziałali w tej sprawie ze szkołami.

Stado wielorybów

Tylko na najpopularniejszym serwisie społecznościowym znajduje się kilkanaście profili o nazwie „Niebieski wieloryb”. Na niektórych z nich nastolatki proszą, żeby skontaktował się z nimi „opiekun”. Na innych moderatorzy zapewniają, że organizują grę, która nie zabija, dlatego wysyłać będą użytkownikom same pozytywne zadania.

Na liście 50 zadań zaleconych do wykonania przez dzieci można znaleźć:

* Wytnij żyletką f50 na twojej ręce i zdjęcie wyślij do opiekuna

* Wstań o 4:20 rano i zobacz psychodeliczne filmiki, które wyśle Ci opiekun

* Potnij sobie ramię wzdłuż swoich żył, nie za głęboko, tylko 3 rany

* Wstań o 4.20 idź na dach (im wyżej tym lepiej)

* Jeśli jesteś gotów, by zostać „wielorybem” wytnij TAK na swojej nodze. Jeśli nie – potnij się wiele razy (ukarz się)

* Idź na szyny kolejowe

* Skocz z wysokiego budynku, odbierz sobie życie.