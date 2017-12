Człowiek Roku 2017 [Biznes]: "Jesteśmy na rynku od 22 lat"

• Spodziewał się pan wygranej?

– Jestem bardzo zaskoczony. Nie sądziłem, że uda mi się wygrać bo jest młodym przedsiębiorcą i na większą skalę działam dopiero od kilku lat. Na rynku jest wielu innych przedsiębiorców, którzy mają większe osiągnięcia niż ja. Tym większe jest to dla mnie wyróżnienie.

• Czy to trudna branża dla młodych przedsiębiorców?

– W moim przypadku duże znaczenie ma fakt, że pracuję w firmie rodzinnej, która jest obecna na rynku od 22 lat. Przez te lata konsekwentnie budowaliśmy naszą markę i zdobywaliśmy zaufanie klientów, co jest bardzo trudnym zadaniem bo konkurencja jest ogromna. Myślę, że to zaufanie przyczyniło się do wygranej w plebiscycie Dziennika Wschodniego i buduje naszą pozycję na rynku. Ponadto w naszej firmie jest bardzo duża otwartość starszego pokolenia na nowe rozwiązania. Dzięki temu cały czas idziemy naprzód i jesteśmy na bieżąco ze zmianami jakie zachodzą na rynku.

• A w jakim kierunku zmierza Pol-Mak?

– Na pewno chcemy budować markę ogólnopolską i wzmacniać naszą pozycję nie tylko na rynku lokalnym. Już rozpoczęliśmy kampanię promocyjną. Taka strategia wymaga oczywiście czasu oraz odpowiednich nakładów finansowych, ale jest to kierunek, w którym chcemy się rozwijać.

